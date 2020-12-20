به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در برخی از بندهای این قانون ابهام وجود دارد به گونه‌ای که در یکی از بخش‌ها واژه کلان شهر آمده در حالی که این واژه کلی است و باید رفع ابهام صورت گیرد.

وی بیان کرد: همچنین در یکی دیگر از بندهای این طرح عبارت معاونین قوا آمده در حالی که مشخص نشده منظور کدام یک از قوای سه گانه است و لازم است این ابهامات در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برطرف شود.

در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت می‌توانست در انتخابات ثبت نام کند و در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به دنبال ساماندهی این مساله هستیم.

وی تاکید کرد: ما نباید فضا را محدود کنیم چرا که ما در جریان بررسی این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شما به مساله کلان شهرها اشاره کردید که این واژه در وزارت کشور دارای تعریف است و شهرهایی که بالای یک میلیون نفر جمعیت دارند کلان شهر محسوب می‌شوند.

قالیباف بیان کرد: محدود کردن شرایط ثبت نام ضرورتی ندارد و تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت نام بر عهده شورای نگهبان است و مجلس صرفاً وضعیت نابسامان پیش از ثبت نام را ساماندهی می‌کند و بر این اساس باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت نام کنند.