انگشت اتهام آلودگی هوا را به سمت «مازوت» نگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک هفته است که سایه آلودگی بر سر تهران سنگینی میکند و با وجود بارش چند باره باران هم، هوای این کلانشهر از شرایط ناسالم برای گروههای حساس جامعه خارج نشده است.
شدت گرفتن این آلودگیها در روز جمعه و ایجاد پدیده «مه دود» باعث شد که اعضای شورای شهر تهران نیز به شرایط موجود لب به اعتراض باز کنند و با مخاطب قرار دادن سازمان محیط زیست و وزارت نیرو، سوخت نیروگاهها را علت آلودگی هوای تهران عنوان کنند.
سید آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: شاخص آلودگی هوای شهر تهران در یک هفته اخیر در بسیاری از مواقع در مرز ۱۵۰ (ناسالم برای همه گروههای حساس) قرار داشته و عملاً شهر با وجود بارندگی در روز پنجشنبه به مدت سه روز متوالی دچار پدیده مهدود دچار بوده که بسیار هشدار دهنده است.
این اظهارات مورد تایید بهزاد اشجعی کارشناس سازمان محیط زیست هم بود.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر، آلودگی هوای تهران را مساوی با شرایط اضطرار دانست و گفت: در این شرایط باید حتماً کمیته اضطرار تشکیل و برای تعطیلی تهران فکری شود.
اشجعی با اشاره به آئین نامههای قانون هوای پاک، افزود:اگر آیین نامههای قانون هوای پاک قرارگیری مداوم دو روز در شرایط ناسالم را هشدار دهند در این شرایط باید فعالیتهای عمومی شهر تا کاهش غلظت آلایندهها تعطیل شوند.
زهرا نژادبهرام و آرش حسینی میلانی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر هر دو به موضوع استفاده از سوخت مازوت پرداختند.
میلانی از احتمال استفاده از گازوئیل آلوده یا مازوت، در تهران سخن گفته و به متولیان امر (اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران و شرکت پخش فرآوردههای نفتی تهران)، در این باره تذکر داد.
در حالی که محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران این ادعا را رد کرده و گفت: هنوز در تهران نیروگاهها و صنایع مازوت نسوزاندهاند.
زهرا نژاد بهرام هم سازمان محیط زیست را مسئول اصلی در آلودگی هوا دانست و گفت: اما شرایط کنونی موید آن است که این سازمان در صدد توجیه است و رفتار دولتیها و غیر دولتیها و انتظار از مردم برای کاهش آلودگی حاکی از آن است.
اما داریوش گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه امسال نیروگاههای اطراف تهران به هیچ عنوان از سوخت مازوت استفاده نکردهاند، اظهار داشت: این نیروگاهها امسال به سمت استفاده از سوخت مایع رفتهاند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در سالجاری گفت: به دلیل افزایش مصرف انرژی، نیروگاهها مجبورند از سوخت جایگزین استفاده کنند. البته کیفیت این گازوئیل مصرفی یورو ۴ است.
گل علیزاده با تاکید بر اینکه مشکل آلودگی هوای تهران مربوط به مازوت نیست، گفت: آلودگی روزهای اخیر مربوط به تجمع آلودگیهای مختلف از جمله منابع خودروی است که از دیزل سوز هستند و منجر به افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا میشوند.
وی با بیان اینکه اتوبوسهای فرسوده تهران سهم ۶۰ درصدی در آلودگی هوای تهران را بر عهده دارند، نقش ۲۰ درصدی موتورسیکلتها و ۱۰ درصدی خودروهای فرسوده را نیز در ایجاد این نوع آلودگی بی تاثیر ندانست و اظهار داشت: راه حل این معضل نوسازی ناوگان فرسوده و نصب فیلتر دوده بر روی خودروهای دودزا است.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مقصر دانستن نیروگاهها در ایجاد آلودگی پاک کردن صورت مسئله است.
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