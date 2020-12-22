دیدار عون و حریری در کاخ بعبدا/ دولت جدید لبنان متولد خواهد شد؟

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، میشل عون رئیس جمهور لبنان، پس از دیدار و رایزنی با جناحهای مختلف مجلس این کشور، سعد حریری را کاندیدای مورد نظر خود برای تصدی ریاست دولت اعلام کرد. این سیاستمدار ۵۰ ساله که از سال ۲۰۱۶ رئیس دولت لبنان بود، در اکتبر ۲۰۱۹ زیر فشار افکار عمومی و اعتراضات سراسری علیه فساد و ناکارآمدی، از مقام خود کناره گرفت.
حسان دیاب، جانشین حریری، ماه اگوست سال ۲۰۲۰ و پس از انفجار هولناک بیروت، استعفا کرد. سپس مصطفی ادیب، سفیر سابق لبنان در آلمان مأمور تشکیل کابینه شد اما او نیز چند هفته بعد به دلیل اختلافات و رقابتهای درون جناحی، از وظیفه تشکیل دولت عذرخواست.
کشمکش میان جریان المستقبل و ملی آزاد لبنان
در حالی که لبنان با شرایط سختی دست و پنجه نرم میکند در این میان کشمکشهایی میان جریان المستقبل و جریان ملی آزاد لبنان رخ داد و به دنبال آن جریان «آزاد ملی» لبنان به ریاست «جبران باسیل» بیانیهای را در خصوص تشکیل دولت جدید این کشور صادر و اعلام کرد: «المستقبل» به ریاست سعد الحریری، نخست وزیر این کشور اصرار زیادی بر نقض قانون اساسی در زمینه تشکیل دولت جدید دارد. طبق ماده ۵۳ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر میبایست به طور مشترک فرمان تشکیل دولت جدید را صادر کنند و این درحالی است که المستقبل میخواهد اختیارات رئیس جمهور در این بند نادیده گرفته شود. ما همچنان خواستار مشارکت فعال احزاب و جریانهای سیاسی در دولت جدید هستیم اما هرگونه نقض قانون اساسی را که به ایجاد هرج و مرج منجر شود، مردود میدانیم».
همزمان با آن برخی گروههای غربگرا به سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به لبنان دلخوش کرده بودند که به دلیل ابتلای وی به کرونا این سفر به تعویق افتاد. لبنانیها لغو سفر امانوئل ماکرون به لبنان بخاطر ابتلاء به کرونا را فرصتی مناسب برای تفاهم گروههای سیاسی برای جلوگیری از دخالتهای خارجی در مسیر تشکیل دولت جدید میدانند. لبنانیها لغو سفر امانوئل ماکرون به لبنان بخاطر ابتلاء به کرونا را فرصتی مناسب برای تفاهم گروههای سیاسی میدانند به ویژه که دخالتهای فرانسه، عربستان و آمریکا که آینده اقتصادی و سیاسی خطرناکی را برای لبنان رقم میزند.
در ۲۷ آذرماه گذشته هم شبکه المیادین از دیدار مجازی «سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب الله و «جبران باسیل»، رئیس جریان مسیحی ملی آزاد (التیار الوطنی الحر) لبنان در خصوص تحولات مربوط به توافق «مار میخائیل» و توافق دو طرف برای تشکیل کمیته مشترک خبر داد. طرفین در این دیدار درباره توسعه روابط در همه زمینهها و تشکیل کمیتهای مشترک برای پیگیری جزئیات مربوط به توافق سال ۲۰۰۶ مار میخائیل با حضور ۲ نماینده از حزبالله و سه نماینده از جریان ملی آزاد به توافق رسیدند.
دیدار مهم امروز در کاخ بعبدا و روزنههای امید
در این شرایط امروز سعد حریری نخست وزیر لبنان به دیدار میشل عون در کاخ بعبدا رفت و پس از این دیدار از گشایش بزرگ و فضای مثبتی که حاکم است سخن گفت و اینکه فردا قرار است که اتفاقات بهتری رخ دهد تا کابینه جدید لبنان متولد شود.
این در شرایطی است که برخی منابع لبنانی هم فضا و شرایط را مثبت توصیف کردند.
العربی الجدید به نقل از برخی منابع با اشاره به دیدار امروز میشل عون رئیس جمهور و سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان نوشت: «این دیدار پس از تلاشهای بشاره الراعی رهبر مسیحیان مارونی لبنان انجام میشود که برای نزدیک کردن دیدگاه طرفین وارد عمل شد تا به تفاهمی مشترک دست یابند که تشکیل کابینه و تولد آنرا قبل از پایان سال جاری رقم بزند.
به هر حال این نشانه مثبت به مثابه روزنه امیدی برای لبنانی هاست به ویژه با توجه به بحران مالی و اقتصادی شدیدی که لبنانیها با آن دست و پنجه نرم میکنند و نارضایتی عمومی به اوج رسیده و آشفتگی سیاسی و اقتصادی در بیسابقهترین وضعیت قرار دارد.
لبنان اکنون بدترین روزهای خود را سپری میکند. بحران اقتصادی و گسترش وسیع کرونا و اختلافات سیاسی و از سوی دیگر فساد مالی و اداری، رانتخواری، باندبازیها و بی کفایتیها، لبنان را با بحرانی بزرگ روبرو کرده است.
بدهیهای خارجی لبنان بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده که برابر با ۱۷۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد و پورز»، لبنان را «بدهکارترین» کشور خوانده است.
تشکیل دولت جدید باید سریعتر رخ دهد و دخالتهای خارجی به ویژه از سوی آمریکا و سعودیها متوقف شود. گروههای غربگرا نباید منتظر باشند تا آمریکا برای آنها کاری انجام بدهد یا اینکه ماکرون بیاید و برای آنها تصمیم بگیرد.
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