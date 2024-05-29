به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح قنبری گفت: با فعال شدن گزینه صدقه در دستگاه کارتخوان نانوایی‌ها، نیکوکاران می‌توانند با انتخاب این گزینه صدقه خود را در هنگام خرید نان پرداخت کنند.

وی با اشاره به نحوه تسهیم صدقات توسط این نهاد، گفت: صدقه‌های جمع آوری شده بر اساس موازین شرعی و در مواردی از جمله تأمین کمک هزینه‌های درمان، مسکن، تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و معاش مددجویان مصرف می‌شود.

فلاح قنبری با اشاره به بسترهای الکترونیکی پرداخت صدقه، به بستر فراهم شده در نانوایی‌های سطح استان نیز تاکید کرد و گفت: نیکوکاران می‌توانند صدقات خود را علاوه بر استفاده از QR کد نصب شده بر صندوق‌های صدقات و کدهای اختصاصی مشترکین صدقات، همچنین استفاده از شماره #۰۲۶ *۸۸۷۷*، پرداخت کنند.