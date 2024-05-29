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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۹

معاون کمیته امداد البرز:

امکان پرداخت صدقات از طریق کارتخوان نانوایی‌های استان فراهم شد

امکان پرداخت صدقات از طریق کارتخوان نانوایی‌های استان فراهم شد

کرج- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان البرز گفت: امکان پرداخت صدقات از طریق کارتخوان نانوایی‌های سراسر استان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح قنبری گفت: با فعال شدن گزینه صدقه در دستگاه کارتخوان نانوایی‌ها، نیکوکاران می‌توانند با انتخاب این گزینه صدقه خود را در هنگام خرید نان پرداخت کنند.

وی با اشاره به نحوه تسهیم صدقات توسط این نهاد، گفت: صدقه‌های جمع آوری شده بر اساس موازین شرعی و در مواردی از جمله تأمین کمک هزینه‌های درمان، مسکن، تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و معاش مددجویان مصرف می‌شود.

فلاح قنبری با اشاره به بسترهای الکترونیکی پرداخت صدقه، به بستر فراهم شده در نانوایی‌های سطح استان نیز تاکید کرد و گفت: نیکوکاران می‌توانند صدقات خود را علاوه بر استفاده از QR کد نصب شده بر صندوق‌های صدقات و کدهای اختصاصی مشترکین صدقات، همچنین استفاده از شماره #۰۲۶ *۸۸۷۷*، پرداخت کنند.

کد مطلب 6122425

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