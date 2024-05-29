درخواستی از سازمان لیگ و باشگاه پیکان برای میزبانی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال تهران در هفته سی سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر باید روز شنبه ۱۲ خرداد رو در روی هم قرار گیرند. با توجه در کورس قرار داشتن تیم استقلال برای کسب عنوان قهرمانی در فصل بیست و سوم لیگ برتر، مدیران این باشگاه پس از دیدار با گل گهر اعلام کردند که به جهت حضور هواداران خواستار برگزاری بازی در ورزشگاهی به جز پاس تهران هستند و از استان‌های مرکزی و خراسان رضوی به عنوان گزینه‌های خود برای رویارویی با پیکان نام بردند.

در همین خصوص محمدرضا غفاری رئیس هیأت فوتبال استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با درخواست سازمان لیگ یا باشگاه پیکان برای میزبانی از دیدار با استقلال در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک اظهار داشت: تا به این لحظه هیچ تماس و نامه‌ای از سوی باشگاه میزبان و سازمان لیگ با هیأت فوتبال استان مرکزی برای برگزاری دیدار با استقلال تهران انجام نشده است و میزبانی ورزشگاه امام خمینی (ره) از این بازی تا این لحظه صحت ندارد.

لازم به ذکر است که جلسه‌ای هم پیرامون تعیین و تکلیف ورزشگاه میزبان این بازی امروز چهارشنبه در سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.