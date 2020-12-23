به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب داستانی «آکادمی عشق؛ شمس و مولوی؛ زندگی، اندیشهها و قصهها» نوشته شهابالدین عباسی بهتازگی توسط نشر خزه منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب شامل سه بخش است. در بخش اول، زندگی و زمانه این دو شخصیت ادبیات و عرفان اسلامی و نکات برجسته اندیشههای آنان به شکلی مختصر و مفید مطرح شده است. همچنین ارتباط شمس و مولوی که همواره مورد بحث بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم کتاب هم به داستانهای اصلی مولوی در مثنوی معنوی اختصاص دارد که برخی به نظم هستند و برخی دیگر توسط مولف به نثر درآمدهاند. قصههایی از آثار دیگر مولوی یعنی فیهمافیه، مکتوبات و مجالس سبعه هم در این بخش کتاب آمدهاند.
بخش سوم و پایانی کتاب هم دربرگیرنده قصههایی است که شمس تبریزی حین بیان سخنان پرشور خود بیان میکرده و در کتاب مقالات شمس آمدهاند.
مؤلف اینکتاب در معرفی اثر خود میگوید: در آکادمی عشق خواهیم دید که شمس و مولوی چه نگاهی به زندگی و عشق داشتند و اندیشهها و تجربههای خود را چگونه در قالب قصه و داستان بیان کردند.
اینکتاب با ۲۶۴ صفحه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما