پلیس مخالف خاموشی در بزرگراه ها است/ زیرساخت های توانیر مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در واکنش به خاموشی شبانه برخی بزرگراههای پایتخت گفت: جدول برق بزرگراهها دست پلیس نیست و مدیریت این موضوع با شرکت توانیر است.
وی افزود: ما مخالفت خودمان را با این خاموشیها اعلام کردهایم اما آنها (شرکت توانیر) اعلام کردند که یکسری مشکلات دارند و باید برای زیرساختهای خود را تأمین کنند.
سردار حمیدی خاطرنشان کرد: در شرایط عدم نور کافی مشکلاتی برای رانندگان ایجاد میشود، پلیس مخالفت خودش را با خاموشی شبانه برخی بزرگراههای پایتخت اعلام کرده است و به زودی هم گزارشی در این مورد اعلام خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: پلیس پیگیر تأمین نور در گذرگاههای کم نور هم هست و در این خصوص نامه نگاری و مکاتباتی هم با نهادهای مربوطه انجام داده است.
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