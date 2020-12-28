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۸ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵

سردار حمیدی:

پلیس مخالف خاموشی در بزرگراه ها است/ زیرساخت های توانیر مشکل دارد

پلیس مخالف خاموشی در بزرگراه ها است/ زیرساخت های توانیر مشکل دارد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت گفت: پلیس مخالف خاموشی های مقطعی در بزرگراه های پایتخت است چرا که این امر موجب کاهش دیده رانندگان و تصادف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در واکنش به خاموشی شبانه برخی بزرگراه‌های پایتخت گفت: جدول برق بزرگراه‌ها دست پلیس نیست و مدیریت این موضوع با شرکت توانیر است.

وی افزود: ما مخالفت خودمان را با این خاموشی‌ها اعلام کرده‌ایم اما آنها (شرکت توانیر) اعلام کردند که یکسری مشکلات دارند و باید برای زیرساخت‌های خود را تأمین کنند.

سردار حمیدی خاطرنشان کرد: در شرایط عدم نور کافی مشکلاتی برای رانندگان ایجاد می‌شود، پلیس مخالفت خودش را با خاموشی شبانه برخی بزرگراه‌های پایتخت اعلام کرده است و به زودی هم گزارشی در این مورد اعلام خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: پلیس پیگیر تأمین نور در گذرگاه‌های کم نور هم هست و در این خصوص نامه نگاری و مکاتباتی هم با نهادهای مربوطه انجام داده است.

کد مطلب 5106582

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