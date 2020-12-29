شکایت شخصیت های سیاسی و حقوقی مغرب از دولت این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، شخصیت های سیاسی و حقوقی در مغرب علیه تصمیم دولت این کشور مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقامه دعوی قضایی کردند.

بر اساس این گزارش، خالد السفیانی هماهنگ کننده حزب کنگره ملی اسلامی مغرب به همراه دیگر شخصیت های سیاسی و حقوقی این کشور یک شکایت قضایی علیه دولت مغرب در دادگاه رباط تنظیم کردند.

در این شکایت نامه آمده است: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با مبانی کلی نظام مغرب و قانون اساسی این کشور و منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی در تضاد است.

دولت مغرب در حالی از تصمیم خود مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داده است که این اقدام باعث برانگیخته شدن خشم و نارضایتی احزاب سیاسی این کشور در کنار اقشار مختلف جامعه مغرب شده است.

روز گذشته نیز مردم کشور مغرب در اعتراض به عادی سازی روابط میان رباط و رژیم صهیونیستی، برای چندمین بار در شهرهای مختلف دست به برگزاری تظاهرات زدند.