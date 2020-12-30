رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان در حکمی حسین قرایی گرکانی را به عنوان رئیس پژوهشکده امنیت این پژوهشگاه منصوب کرد.

پیش از این ابوذر عرب سرخی رئیس پژوهشکده امنیت بود.

در متن حکم رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برایی حسین قرایی گرکانی اهم انتظارات به شرح زیر آمده است:

۱- توسعه تعاملات با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود کشور و مدیریت تحقیقات

۲- بازنگری در اولویتهای تحقیقاتی پژوهشکده با توجه به جامعیت و ابعاد مختلف موضوع امنیت

۳- استفاده حداکثری از محققان جوان و بانوان پژوهشگر

۴- ارتقاء کیفیت پروژه های تحقیقاتی و تعریف آنها در راستای نیازهای حال و آتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات