شمشیربازان برای اعزام به المپیک توکیو «نونوار» می شوند

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری تمرینات تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر از شنبه پیش رو گفت: اردوهای تیم ملی کماکان در سالن آکادمی ملی المپیک که مجهز به تجهیزات استاندارد و به روز شمشیربازی است، پیگیری می‌شود. از این حیث ملی پوشان اسلحه سابر مشکلی بابت تجهیزات و در اختیار داشتن کامل آنها ندارند.

وی با تأکید بر اینکه تمام نیازهای لازم برای آماده سازی هر چه بهتر ملی پوشان اسلحه سابر مهیا می‌شود، ادامه داد: علاوه بر پیمان فخری که هدایت تیم را برعهده دارد، امین قربانی به عنوان کمک مربی در کنار وی است. در هر مرحله از تمرینات یک بدنساز، ملی پوشان را در امر بدنسازی همراهی می‌کند. ضمن اینکه از استفاده از روان شناس به منظور بهبود شرایط روحی اردونشینان هم غافل نیستیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد تجهیزات مصرفی ملی پوشان این رشته در اسلحه سابر با یادآوری اینکه طی دو سه سال گذشته، اسپانسر تیم ملی تأمین کننده آنها بوده است، خاطرنشان کرد: تیم ملی اسلحه سابر ایران جزو سرشناس‌ترین تیم‌ها در دنیا به حساب می‌آید و به همین دلیل بابت جذب اسپانسر و بهره مندی از کمک‌های آن مشکلی نداشت. در سال‌های گذشته از طریق بهترین اسپانسرهای دنیا، بهترین و باکیفیت‌ترین تجهیزات در اختیار ملی پوشان قرار گرفته است.

باقرزاده در پاسخ به این پرسش که «تجهیزات مصرفی شمشیربازان اسلحه سابر برای حضور در المپیک به روز رسانی می‌شود و یا به کل تغییر خواهد داشت؟» گفت: قطعاً برای المپیک تجهیزات مورد نیاز ملی پوشان اعزامی «نو» می‌شود. این تجهیزات در برگیرنده اقلام زیادی است که ماسک، وست سه تیکه، وست الکترونیک، تیغه و … را شامل می‌شود. در نظر داریم تمام این تجهیزات ملی پوشان را پیش از المپیک عوض کنیم تا آنها نونوار راهی توکیو شوند.

وی همچنین در مورد ترکیب تیم اعزامی به المپیک توکیو تصریح کرد: به واسطه کسب سهمیه تیمی، با ترکیبی چهار نفره در بازی‌های توکیو شرکت خواهیم داشت. در رابطه با ترکیب اعزامی و انتخاب نفرات هیچ دخالتی در تصمیم کادر فنی ندارم. پیمان فخری به عنوان سرمربی در این زمینه تصمیم گیرنده نهایی است.

باقرزاده یادآور شد: سهمیه تیمی شمشیربازی اسلحه سابر توسط مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی و از حضور در مسابقات مختلف گزینشی المپیک به دست آمد. اما اینکه همین ترکیب عیناً به توکیو اعزام شود و یا دستخوش تغییراتی شود کاملاً به نظر سرمربی تیم بستگی دارد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین در رابطه با وضعیت آسیب دیدگی مجتبی عابدینی گفت: به نظر می‌رسد روند بهبودی به خوبی در حال طی شدن است. مجتبی در اردوی قبل حضور داشت و تمرینات خوبی را هم برگزار کرد. به امید خدا برای دور جدید تمرینات هم حضور خواهد داشت. امیدواریم در روند برگزاری‌های اردو مشکلی گریبانگیر او نشود تا بتواند مراحل آماده سازی را بدون وقفه دنبال کند.