ازسرگیری نشست کنگره برای تایید نتایج انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کنگره برای شمارش آرای الکترال و تایید پیروزی جوبایدن که در پی حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره تعلیق شده بود، پس از حدود ۶ ساعت ازسرگرفته شد.

گفتنی است که نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روز چهارشنبه برای تایید نتیجه نهایی انتخابات بر اساس آرای تایید شده گزینشگران در حال برگزاری بود که آرای ایالت آریزونا با اعتراض سناتور تد کروز و ۶ نماینده جمهوری‌خواه دیگر مواجه شد.

پس از آن، دو مجلس به منظور رسیدگی به این اعتراض از هم جدا شدند اما ساعتی از نشست بررسی این اعتراض نگذشته بود که به دلیل حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره به حالت تعلیق درآمد.

پس از سرگیری نشست کنگره، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا که ریاست این نشست را برعهده داشت، در ابتدای جلسه از این روز به عنوان یک روز تاریک در تاریخ کنگره ایالات متحده یاد کرد.