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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵

با صدور پیامی؛

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درگذشت حامد رحیم‌پور را تسلیت گفت

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درگذشت حامد رحیم‌پور را تسلیت گفت

حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درگذشت مرحوم حامد رحیم‌پور از جوانان فعال در حوزه تعلیم و تربیت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی در پی درگذشت حامد رحیم‌پور از فعالان جوان و شاخص در حوزه تعلیم و تربیت پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است:
«درگذشت مربی مجاهد و انقلابی جناب آقای حامد رحیم پور باعث تأسف و تأثر فراوان گردید. برادر گرانقدری که مصداق حقیقی جوان مؤمن انقلابی بود و بی‌ریا و صادقانه برای پیش‌بری اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت و رسانه مجدانه، خلاقانه و مبتکرانه بدون وقفه مشغول تلاش بود.ضایعه فقدان این هم سنگر مؤثر، نه تنها برای اینجانب بلکه برای همه دوستان و همکاران ایشان سخت و غمبار است؛ همچنین به خانواده محترم و داغدار ایشان نیز عرض تسلیت دارم و از صمیم قلب از درگاه حضرت حق، برای ایشان صبر و برای روح آن عزیز، رحمت، غفران و علو درجات مسألت می‌نمایم.»

گفتنی است، حامد رحیم‌پور از فعالان جوان و شاخص حوزه تعلیم و تربیت و عرصه هنر و رسانه، غروب روز جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹ به دلیل عارضه قلبی درگذشت. در کارنامه سال‌ها فعالیت مجاهدانه وی تأسیس جشنواره مدرسه، تأسیس و مدیریت مؤسسه هنر و ما، تأسیس و عضویت هیأت مدیره آکادمی برش، نایب رئیس شورای سیاستگذاری باشگاه هنر و رسانه نوجوان صداوسیما و مدیریت شبکه سازی خانه نوآوری تعلیم و تربیت مشاهده می‌شود.

همچنین رحیم پور فارغ‌التحصیل مدارس سمپاد، دارای مدرک کارشناسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای تهران و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت بود و سال‌ها به تدریس هنر در مدارس و مقاطع گوناگون و تربیت شاگردان فراوان در عرصه هنر متعهد و راه اندازی شیوه‌های گوناگون آموزشی و تربیتی در مدارس مختلف پرداخته بود.

کد مطلب 5118309

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