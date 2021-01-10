به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی در پی درگذشت حامد رحیم‌پور از فعالان جوان و شاخص در حوزه تعلیم و تربیت پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

«درگذشت مربی مجاهد و انقلابی جناب آقای حامد رحیم پور باعث تأسف و تأثر فراوان گردید. برادر گرانقدری که مصداق حقیقی جوان مؤمن انقلابی بود و بی‌ریا و صادقانه برای پیش‌بری اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت و رسانه مجدانه، خلاقانه و مبتکرانه بدون وقفه مشغول تلاش بود.ضایعه فقدان این هم سنگر مؤثر، نه تنها برای اینجانب بلکه برای همه دوستان و همکاران ایشان سخت و غمبار است؛ همچنین به خانواده محترم و داغدار ایشان نیز عرض تسلیت دارم و از صمیم قلب از درگاه حضرت حق، برای ایشان صبر و برای روح آن عزیز، رحمت، غفران و علو درجات مسألت می‌نمایم.»

گفتنی است، حامد رحیم‌پور از فعالان جوان و شاخص حوزه تعلیم و تربیت و عرصه هنر و رسانه، غروب روز جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹ به دلیل عارضه قلبی درگذشت. در کارنامه سال‌ها فعالیت مجاهدانه وی تأسیس جشنواره مدرسه، تأسیس و مدیریت مؤسسه هنر و ما، تأسیس و عضویت هیأت مدیره آکادمی برش، نایب رئیس شورای سیاستگذاری باشگاه هنر و رسانه نوجوان صداوسیما و مدیریت شبکه سازی خانه نوآوری تعلیم و تربیت مشاهده می‌شود.

همچنین رحیم پور فارغ‌التحصیل مدارس سمپاد، دارای مدرک کارشناسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای تهران و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت بود و سال‌ها به تدریس هنر در مدارس و مقاطع گوناگون و تربیت شاگردان فراوان در عرصه هنر متعهد و راه اندازی شیوه‌های گوناگون آموزشی و تربیتی در مدارس مختلف پرداخته بود.