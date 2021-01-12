هدف ما رساندن سطح مبادلات تجاری ایران و عراق تا ۲۰میلیارد دلاراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک در بخش‌های مختلف با توجه به وجوه مشترک جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی بین دو کشور از جمله اهداف این کمیسیون است.

این گزارش حاکی است، توسعه روابط اقتصادی، بررسی راه‌های توسعه صادرات و همکاری‌های متقابل، ارزیابی بازار طرفین برای بهره‌وری بهینه در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، گردشگری، فعالیت‌های عمرانی و صنایع آب و برق از جمله مواردی است که در تعامل با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی موجب عمق بخشیدن به همکاری‌های طرفین می‌شود.

این گزارش می‌افزاید، ظرفیت بالای محصولات و خدمات ایرانی در کشور عراق، از جمله پارامترهای مثبت در تعامل با فعالان بخش خصوصی و دولتی به‌شمار می‌آید. کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق به منظور توسعه همکاری‌های بین دو کشور در مهر ماه سال جاری تشکیل شد.

هدف گذاری برای مبادلات سالانه ۲۰ میلیارد دلاری

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این همایش اظهار داشت: این مستلزم میدان دادن وسیع به بخش‌های خصوصی دو کشور و باز کردن راه‌ها، برطرف کردن موانع، ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری در عرصه فعالیت‌ها و رفع موانعی است که بر سر مسائل حمل و نقل، استاندارد، مسائل گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و اقداماتی از این دست وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: سه ماه پیش که با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور به وزارت نیرو محول شد، اولین برنامه ما این بود که بعد از ۶ سال اجلاس کمیسیون را برگزار کنیم که این توفیق امروز فراهم شد.

اردکانیان افزود: هدف اصلی اجلاس چهارم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد تسهیلات برای بخش‌های خصوصی در زمینه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است و البته زمینه‌هایی هم برای توسعه‌های بیشتر در همکاری‌های سازمان‌های دولتی و برنامه‌ها و پروژه‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

وزیر نیرو گفت: امیدواریم در خلال مذاکراتی که امروز و فردا در چهار کمیته تخصصی این اجلاس که مربوط به خدمات فنی مهندسی، امور کنسولی، مسائل پولی و بانکی و نیز تجاری است به تصمیمات و توافق‌های مورد نیاز دست پیدا کنیم.

اردکانیان اظهار داشت: کارهایی که از سوی ما مسئولان باید انجام شود سرعت‌دادن به پروژه‌های بین دو کشور در زمینه‌های مختلف انرژی، حمل و نقل، مسائل گمرکی، همچنین فعالیت‌ها در عرصه‌های عمرانی و بهداشتی است، اما مهمتر از آن این که باید در سازمان‌های دولتی دقت کنیم تا ضوابط، مقررات، بروکراسی و نگاه‌های بخشی در سازمان‌ها مانع و مشکل برای بخش‌های خصوصی دو کشور فراهم نکند.

وزیر نیرو گفت: امیدوارم این اجلاس بویژه همایش اقتصادی ایران و عراق که همایش گفت و گوهای دو جانبه بخش‌های خصوصی دو کشور است فرصت خوبی باشد که بتوانیم در پایان دو روز، گزارش دلگرم کننده‌ای را به دو ملت ایران و عراق در جهت توسعه روابط اقتصادی که زمینه‌ساز افزایش آسایش و امنیت خاطر دو ملت است، عرضه کنیم.



آمادگی ایران برای تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میان تهران و بغداد

وزیر نیرو گفت: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق آمادگی داریم که امکان تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را بین دو کشور فراهم کنیم تا از این طریق بخش‌های خصوصی دو کشور بتوانند با امکان بیشتری طرح‌های خود را به اجرا دربیاورند.

وی افزود: در زمینه انرژی، برق و گاز و همچنین منابع آبی، آمادگی داریم توافق‌های انجام شده را عملیاتی و همچنین توافقنامه‌های جدیدی را در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی موجود تدوین کنیم و همکاری‌های دو کشور در این دو عرصه نیز توسعه پیدا کند.

وی افزود: این اجلاس بعد از شش سال وقفه، امروز و فردا در تهران برگزار می‌شود و مصادف با نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس است که این شهادت و سالگرد را به پیشگاه رهبران، دولت و مردم دو کشور دوست و برادر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

اردکانیان گفت: امید است این اجلاس که با حضور فعال هیئت بلندمرتبه عراقی و ایرانی در بخش‌های دولتی و خصوصی ادامه خواهد یافت و با مذاکرات دو جانبه دو هیئت به امضای اسنادی در توسعه همکاری‌ها منجر خواهد شد، مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری را هموارتر کند.

وزیر نیرو اضافه کرد: بعد از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق و سفر نخست وزیر فعلی و نخست وزیر سابق عراق به تهران و توافق‌هایی که در سطوح عالی میان رهبران دو کشور انجام گرفته امید است کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بتواند طرح‌های اجرایی مربوط به عملی کردن منویات رهبران سیاسی دو کشور را به نتیجه برساند.

وی گفت: برای توسعه مناسبات تجاری نیازمند موافقت‌نامه‌های متعددی از جمله اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل، تعرفه ترجیحی، همکاری‌های گمرکی و توافق‌هایی از این دست هستیم که امیدواریم مراحل تدوین، امضا و پیگیری آنها در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر نیرو گفت: بحث توسعه خطوط مواصلاتی بین دو کشور و تسهیل امر حمل و نقل از جمله حمل یک سره کالا نقش مهمی در توسعه روابط تجاری خواهد داشت، امیدواریم با مذاکرات پیش رو و جلساتی که وزیر تجارت عراق با وزرای ایرانی و مقام‌های مسئول و همچنین با معاون اول رئیس جمهوری در خلال سفر خواهند داشت، قدم‌های خوبی نیز در این عرصه برداشته شود.

وی افزود: در عرصه مسائل بهداشتی و درمانی، آمادگی داریم ضمن عملیاتی کردن توافق‌های قبلی، در زمینه مبارزه با بیماری کووید ۱۹ هم در این ایام از امکاناتی که در کشور ما فراهم است خواهران و برادران عراقی نیز بهره‌مند باشند.

اردکانیان گفت: به عنوان جمهوری اسلامی ایران، عمران و آبادانی و مصالح کشور خودمان را در عاری شدن منطقه از حضور بیگانگان می‌دانیم و این امر مستلزم توسعه توانایی‌های مردم منطقه در رفع حوادث و نیازهای خودشان است.

وی ادامه داد: از این حیث در راستای مصالح کشور ایران و همچنین منطقه آمادگی و اشتیاق داریم که همه تجربیات، دانش و تخصص خود را در جهت رفع نیازهای همسایگان خود در طبق اخلاص عرضه کنیم که حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و تولید کنندگان ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه دقیقاً از همین سیاست و راهبرد سرچشمه می‌گیرد.

وی اضافه کرد: امیدواریم هر چه وسیع‌تر و سریع‌تر، همسایگان ما به خوداتکایی در رفع نیازهای تخصصی خود برسند، همانگونه که ما این مسیر را در چهار دهه گذشته با وجود جنگ نظامی و جنگ اقتصادی تحمیلی و همه تحریم‌ها پشت سر گذاشتیم و دستاوردهای ارزنده ای داشتیم، با اشتیاق این توانمندی‌ها و تجربیات را در راستای مصالح خود و منطقه به خواهران و برادران خود در کشورهای همسایه عرضه می‌کنیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: امیدواریم این اجلاس نقطه روشنی در زمینه توسعه روابط اقتصادی باشد تا در آینده نزدیک شاهد به بار نشستن نتایج آن در عرصه کار و فعالیت در دو کشور باشیم.

در پایان این همایش رضا اردکانیان وزیر نیرو به همراه وزیر تجارت عراق از نمایشگاه جانبی کالاهای اقتصادی ایران و عراق در محل ورودی ساختمان ستادی وزارت نیرو بازدید کردند.

