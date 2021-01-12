مرز چین و قرقیزستان بسته شد/ بیشکک مشتری بنادر ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در نشست دو جانبه با آواز بیک عبدالرزاق اف سفیر جمهوری قرقیزستان در ایران با استقبال از توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی؛ آمادگی دارد تا ظرفیت‌های بندری، دریایی و آموزشی خود را برای بهره مندی دو جانبه با کشور قرقیزستان ارتقا دهد.

وی ظرفیت‌های بندری در نوار ساحلی جنوب و شمال ایران را قابل توجه دانست و افزود: با توجه به حضور فعال اپراتورها و تجهیزات مناسب در شمال و جنوب کشور، امکان ارائه خدمات با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه به صاحبان کالا وجود دارد و از سوی برای تشویق صاحبان کالا تخفیف‌های برای کالاهای ترانزیتی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به توسعه بندر چابهار و راه اندازی راه آهن زاهدان-چابهار، اظهار داشت: این بندر پتانسیل بسیار خوبی برای ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه از جمله قرقیزستان دارد.

راستاد درباره تفاهم نامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان برای توسعه بندر ترانزیتی چابهار، تصریح کرد: این تفاهم نامه به گونه‌ای است که سایر کشورها می‌توانند به آن ملحق شوند و از ویژگی‌های منحصر به فرد آن استفاده کنند، از این رو در مبحث ترانزیت کالا این موضوع فرصت مناسبی برای تجار قرقیزستان است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم صاحبان کالا قرقیزستان از زیرساخت‌ها و امکاناتی که در بنادر ایران وجود دارد بازدید کنند تا از نزدیک متوجه شوند که این بخش چه خدماتی را ارائه می‌دهد.

آواز بیک عبدالرزاق اف سفیر جمهوری قرقیزستان در ایران نیز با تأکید بر علاقه این کشور برای ترانزیت کالا از طریق بنادر ایران، گفت: با توجه به بسته شدن شدن مرز بین چین و قرقیزستان، ترانزیت کالا از طریق بنادر جنوبی ایران به مرز سرخس و قرقیزستان اهمیت قابل توجهی دارد و امید است که بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.

همچنین در این نشست دو جانبه مقرر شد، کارگروه فنی برای بررسی بیشتر همکاری بین دو کشور ایران به قرقیزستان با هدف ترانزیت کالا از بنادر جنوبی ایران تشکیل شود.