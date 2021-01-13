طلای روز دوم به ژاپن، کره، گرجستان و فرانسه رسید/ روز شکست بزرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از این دوره از مسابقات که به میزبانی قطر در دوحه جریان دارد، ۱۱۵ جودوکار در اوزان ۸۱- و ۷۳ کیلوگرم مردان، ۶۳- و ۷۰- کیلوگرم زنان به روی تاتامی رفتند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم که ۳۰ جودوکار شرکت داشتند، دیدار پایانی این وزن تکرار فینال مسابقات جهانی ۲۰۱۸ توکیو بین «ان چانگریم» از کره جنوبی و «هاشیموتو» از ژاپن بود که جودوکار کره‌ای بود که همانند مبارزه قبلی پیروز شد و به نشان طلا دست پیدا کرد. نماینده ژاپن نقره گرفت و مدال برنز هم به «توریف» از ازبکستان و «ایگور وندتک» از آلمان تعلق گرفت.

شگفتی‌های روز دوم در وزن ۸۱- کیلوگرم ادامه یافت. جایی که نفرات اول تا هفتم رنکینگ در جدول حضور داشتند و با طعم تلخ شکست آشنا شدند. «ماتیاس کس» نفر یک این رده بندی، «ودات آلبوراک» از ترکیه، «آنتونی والیوس» از کانادا، «دمنیک راسل»، سعید ملایی از مغولستان نفرات سوم تا ششم توفیقی در کسب مدال نداشته و از دور مسابقات حذف شدند. فینال این وزن را «فرانک دی ولت» از هلند با رنکینگ هفت و «گریگالاشویلی» از گرجستان برگزار کردند که در پایان این جودوکار گرجستانی بود که رقیب را شکست داد و طلا گرفت. «دی ولت» به نشان نقره دست پیدا کرد و نماینده رژیم اشغالگر قدس به همراه «ایوانوف» از بلغارستان روی سکوی سوم قرار گرفتند.

در بخش زنان و در وزن ۶۳- کیلوگرم «کلاریس اگبگننو» از فرانسه دارنده نقره المپیک، ۴ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز جهان، شش طلا و دو برنز اروپا، ۲۶ مدال تور جهانی، در مبارزه پایانی «نامی نابکورا» از ژاپن را شکست داد و به نشان طلا دست یافت. رقیب ژاپنی در مکان دوم قرار گرفت و «سانه ورمر» از هلند به همراه «لسکی» از اسلوونی روی سوم ایستادند.

در وزن ۷۰- کیلوگرم «یوکو اونو» از ژاپن در دیدار پایانی «تایمازوا» از روسیه را شکست داد و طلا گرفت. جودوکار روسیه نقره گرفت و مدال برنز هم به «اسکوکیمارو» از آلمان و «کیم پالینگ» از هلند تعلق گرفت. در این وزن هم علاقمندان به جودو شاهد حذف «اوا ماریه» و «نارکواگس» هر دو از فرانسه با رنکینگ‌های یک و دو دنیا بودند.

این رقابتها امروز چهارشنبه با برگزاری مبارزات ۹۰-، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم، ۷۸- و ۷۸+ کیلوگرم به پایان می‌رسد.