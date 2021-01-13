به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته‌ای است که برخی رانندگان کامیون از خودداری جایگاه‌های عرضه سوخت به آنها در تعدادی از استان‌ها به خصوص در ساعات پایانی شب تا صبح روز بعد از آن، گلایه دارند.

حتی تعدادی از کامیون داران با توجه به قطع برق‌های اخیر می‌گویند، شب تا صبح در صف می‌مانیم تا کامیون حمل سوخت، به جایگاه برسد؛ سپس باید چند ساعت هم در صف بمانیم تا برق وصل شود و جایگاه دار بتواند سوخت را از نفتکش به مخزن منتقل کند!

تکذیب‌های متعدد از معاون وزیر راه تا مدیرعامل و سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

با این حال کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۱۱ دی ماه، این موضوع را تکذیب و اعلام کرد روزانه ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل از طریق ۲۸۰۰ جایگاه سوخت نفت گاز بین کامیون داران توزیع می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، سازمان راهداری سهمیه سوخت خودروهای سنگین را بر اساس پیمایش به شرکت پخش اعلام می‌کند.

فاطمه کاه‌ی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز ۱۷ دی ماه بار دیگر این موضوع را تکذیب کرد و با اشاره به انتشار خبرهایی درباره تعطیلی بعضی از جایگاه‌های نفت‌گاز در ساعاتی از شب گفت: کل جایگاه‌های عرضه این فرآورده در کشور فعال هستند و هموطنان می‌توانند موارد احتمالی را به این شرکت گزارش کنند.

عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با رد این موضوع که برخی جایگاه داران از عرضه گازوئیل به کامیون داران خودداری می‌کنند، اظهار داشت: کامیون داران بر اساس سهمیه‌ای که برایشان تعیین شده، در حال دریافت سوخت هستند.

دبیر کانون کامیون داران: خودداری جایگاه‌ها از عرضه سوخت به کامیون‌ها صحت دارد

احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید اظهارات برخی رانندگان که تعدادی از جایگاه‌های سوخت در چند استان از ارائه گازوئیل در بعضی ساعات روز خودداری می‌کنند، اظهار داشت: مخصوصاً در استان‌های مرزی از ساعت ۱۰ شب سوخت ندارند تا صبح روز بعد؛ من شخصاً به چند جایگاه سر زدم و دیده‌ام که تعدادی کامیون در صف هستند و منتظرند تا سوخت برسد.

چرا شرکت پخش پنهان کاری می‌کند؟

وی درباره تکذیب‌هایی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص عدم ارائه سوخت به کامیون داران می‌شود، ادامه داد: نمی‌توان با پنهان کردن مشکلات، مشکلات را حل کرد؛ اینکه بگویند چنین چیزی وجود ندارد، صحیح نیست و این موضوع عدم ارائه سوخت به کامیون داران در برخی ساعات شبانه روز، کاملاً صحت دارد.

کریمی یادآور شد: یکی از دلایل وقوع این مشکل، کرایه حمل محموله‌های نفتی تا چندی قبل از کالاهای تجاری بالاتر بود و قاعده آن هم همین است؛ چون کامیون‌های تانکر دار و نفتکش، هم مشمول قانون حمل مواد خطرناک می‌شوند و هم اینکه همیشه یک سر خالی تردد دارند؛ چون از پالایشگاه به جایگاه سوخت، محموله را حمل می‌کنند.

کرایه حمل نفتکش‌ها از سایر کامیون داران کمتر است

وی افزود: اما بعد از مدتی، شرکت ملی پخش در بخش کرایه حمل، پا به پای کرایه حمل کالاهای تجاری نیامد؛ امسال طی دو سه مرحله کرایه را تا مدتی افزایش دادند؛ امسال طی سه مرحله افزایش کرایه حمل محموله‌های نفتی رقم خورد که مجموعاً ۷۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش کرایه حمل برای کامیون‌های تانکر دار را شاهد بودیم اما مشکل اینجاست که شرکت ملی پخش، کرایه را با تأخیر به رانندگان نفتکش‌ها پرداخت می‌کند.

تأخیر دو ماهه شرکت پخش در واریز کرایه حمل به کامیون‌های تانکر دار

فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: به عبارت دیگر، کرایه حمل را راننده کامیون تانکر دار یک تا دو ماه بعد از جابه جایی و حمل محموله از شرکت ملی پخش دریافت می‌کند؛ چون فرآیند اداری آن طولانی است و شرکت پخش باید کرایه حمل را به حساب پیمانکار و سپس پیمانکار برای راننده واریز کند.

کریمی با بیان اینکه انگیزه دارندگان کامیون‌های تانکر دار برای فعالیت در حوزه جابه جایی محموله‌های نفتی کاهش یافته، گفت: قبلاً شرکت نفت به نفتکش‌ها علاوه بر کرایه حمل، برخی خدمات از قبیل تأمین لاستیک یا واگذاری اقساطی کامیون یا اعطای تسهیلات خرید تانکر، ارائه می‌داد؛ اما الان این مشوق‌ها از بین رفته است.

کامیون‌های تانکر دار ضرر می‌کنند / ‬ نفتکش‌ها، تانکر را باز می‌کنند و کفی می‌بندند!

به گفته دبیر کانون کامیون داران، در حال حاضر شاهد حذف تدریجی کامیون‌های تانکر دار و تعویض تانکر با «کفی» هستیم و کامیون‌های نفتکش از حوزه جابه جایی سوخت به جابه جایی کالاهای تجاری روی آورده‌اند.

ظلمی که شرکت پخش به کامیون‌های تانکر دار با اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌کند

وی درباره ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: مشکل اساسی که وجود دارد، این است که بر اساس این قانون، کامیون‌های حمل سوخت، تابع قانون پیمانکاری میان شرکت ملی پخش با پیمانکار پروژه حمل محموله‌های نفتی می‌شوند؛ در حالی که ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، متوجهِ پیمانکار است نه راننده؛ ولی در حال حاضر پیمانکار ۴.۲ درصد از کرایه حمل را کسر و آن را در بارنامه هم ذکر می‌کند.

کریمی بیان کرد: بارنامه، صورت حساب نیست؛ بلکه به طور کامل باید پرداخت شود؛ اما از رانندگان کامیون‌های نفتکش، شرکت ملی پخش ۴.۲ درصد از رقم مذکور در بارنامه کم می‌کند. ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید کلیه قراردادهای پیمانکاری که مبدأ تاریخی و مقصد تاریخی معین (قرارداد مدت دار) و نرخ معین دارد، مشمول اعمال ماده ۳۸ بوده و ۴.۲ درصد باید از قرارداد پیمانکار کسر شده و به حساب تأمین اجتماعی واریز شود؛ سپس در پایان سال و پس از آنکه پیمانکار، حُسن اجرای پیمان را دریافت کرد، می‌تواند این مبلغ را دریافت کند؛ این ماده قانونی هیچ ارتباطی به راننده ندارد که از این مبلغ از آنها کم می‌شود. در حالی که رانندگان رأسا و از جیب خود حق بیمه می‌دهند.

پیشنهاد جالب وزیر راه به وزیر نفت برای حل مشکل کامیون‌های نفتکش

وی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده تا برای رفع این مشکل، به جای آنکه شرکت ملی پخش با پیمانکار حمل محموله‌های نفتی در ارتباط باشد، با جایگاه دار مرتبط شود؛ به این صورت که جایگاه دار سوخت، بنزین یا گازوئیل را از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خریداری کرده و سپس سفارش حمل را جایگاه دار به راننده بدهد نه شرکت پخش؛ راننده تانکر نیز در پایان مسیر، کرایه حمل را از جایگاه دار سوخت و در همان زمان تخلیه بار دریافت کند نه از شرکت پخش و شرکت پیمانکار و پس از گذشت یک تا دو ماه.

کامیون داران پاک دست هستند / ‬خودداری از عرضه گازوئیل، ارتباطی با قاچاق سوخت ندارد

کریمی در پرسش به این پاسخ که آیا خودداری از عرضه سوخت به کامیون‌ها از سوی برخی جایگاه دارهای استان‌های مرزی، ارتباطی با قاچاق سوخت ندارد؟ گفت: به هیچ وجه این مشکل به دلیل مبارزه با قاچاق سوخت نیست؛ چون میزان مصرف سوخت در ناوگان سنگین کشور مشخص است؛ اکثر کامیون داران، افراد پاک دستی هستند و حتی بعضاً کمتر از میزانی که کارت سوخت و هوشمند آنها شارژ می‌شود، مصرف می‌کنند.

به گفته دبیر کانون کامیون داران، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی کنند و ببینند آیا حجم قاچاق سوخت از لوله‌های زیرزمینی و غیر مجاز بیشتر است یا از طریق حمل با کامیون و اتوبوس؟ مگر جاساز کردن فرضا یک باک اضافی، چه قدر به قاچاق سوخت منجر می‌شود؟

نفتکش‌ها هم ذیل سازمان راهداری درآمده‌اند

کریمی تأکید کرد: قرار است با دستور وزیر راه، کامیون‌های نفتکش از تحت نظارت شرکت پخش خارج و ذیل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیایند؛ در حال حاضر هم سازمان راهداری صدور بارنامه برای نفتکش‌ها را آغاز کرده است؛ قبلاً بارنامه‌ها را شرکت پخش صادر می‌کرد که در حال حاضر، سازمان راهداری آن را صادر می‌کند؛ اما باید روش پرداخت کرایه حمل محموله‌های سوختی و نفتی هم تغییر کند که با دستور وزیر راه، شرکت پخش در حال طراحی سازوکار مورد نظر وزیر راه است.