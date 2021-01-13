تعداد مبتلایان کرونا در سیستان و بلوچستان به ۲۶۶۸۱ نفر رسید

سید محمد هاشمی‌شهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا عصر امروز ۲۶ هزار و ۶۸۱ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: هم اینک ۳۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

وی با اشاره به اینکه همچنین در حال حاضر ۱۰۰ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های سیستان‌وبلوچستان بستری هستند، تصریح کرد: مردم عزیز استان اگر به توصیه‌های بهداشتی توجه نکنند و در تجمعات حضور پیدا کنند قطعاً شاهد افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا خواهیم بود.