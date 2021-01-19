"کمین ژاله" داستان تبدیل آدم های عادی به قهرمان است

حامد مکملی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایش "کمین ژاله" موفق شده به بخش صحنه‌ای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر راه یابد اظهار کرد: این اثر قرار بود که اواخر سال ۹۸ در قزوین اجرا شود ولی با شیوع بیماری کرونا این رویداد اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: این نمایش یک موضوع دفاع مقدسی دارد و به ما نشان می‌دهد چگونه افراد معمولی که همیشه در کنار ما هستند در موقعیت و شرایط خاص با تصمیماتی که می‌گیرند به یک قهرمان بدل می‌گردند.

مکملی که نویسندگی و کارگردانی "کمین ژاله" را نیز به عهده دارد بیان کرد: در این کار آقایان مرتضی نجفی، امیر امیدی راد، حسن یاوری، امیر محمد خوشنواز و حامد مکملی به ایفای نقش می‌پردازند. این نمایش کاری از گروه نمایشی نگاه نو است که پیش از این نیز موفق شده بود در جشنواره‌های مختلف و در دوره‌های گذشته جشنواره تئاتر فجر حضور یابد.

مکملی که پیشتر ۴ نمایشنامه با محوریت موضوع دفاع مقدس به چاپ رسانده است، اذعان کرد: پاسداری از خاک، کیان و آئین مهمترین دستاورد و عملی است که هر فردی می‌تواند به آن بپردازد، هر کسی که در خط مقدم این دفاع قرار می‌گیرد یک قهرمان است که می‌شود به عمل او و به بزرگی کاری که انجام داده است پرداخت.

وی با اشاره به خصوصیات نمایش " کمین ژاله" عنوان کرد: از نکاتی که در بیشتر کارها به آن می‌پردازم فاصله گرفتن ار نگاه رایج و توجه به نکات کمتر دیده شده است، پرداختن به آدم‌های عادی با زندگی‌های عادی با تفاوت در زاویه نگاه و گاهی با استفاده از زبان طنز برای ارتباط برقرار کردن بیشتر مخاطب با شخصیت‌ها ویژگی‌هایی است که مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این هنرمند قزوینی خاطر نشان کرد: تئاتر زبان تاریخ است که از دیرباز برای بیان حالات، داستان‌ها و دستاوردها مورد استفاده قرار گرفته است و امروز هم می‌تواند با توجه بیشتر راه خود را با قدرت ادامه دهد.

