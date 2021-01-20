اسیدچرب به مقابله با بیماری ام اس کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مطالعه جدید محققان دانشگاه یل آمریکا، واکنش غیرطبیعی سیستم ایمنی که با حمله و آسیب به سیستم عصبی مرکزی باعث بیماری بیماری ام اس می‌شود، می‌تواند ناشی از کمبود یک اسید چرب خاص در بافت چربی باشد.

بافت چربی در بیماران مبتلا به ام اس فاقد مقادیر طبیعی اسید اولئیک، یک اسید چرب اشباع نشده است که به میزان بالا در روغن‌های پخت و پز، گوشت‌ها (گوشت گاو و مرغ)، پنیر، مغزیجات آجیلی، تخمه آفتابگردان، تخم مرغ، ماکارونی، شیر، زیتون و آووکادو یافت می‌شود.

تیم تحقیق دریافت این کمبود اسیدهای اولئیک منجر به از دست دادن سنسورهای متابولیکی فعال کننده سلول‌های T می‌شود. سلول‌های T عامل واکنش سیستم ایمنی بدن به بیماری‌های عفونی است.

بدون اثرات سرکوب کننده این سلول‌های T نظارتی، سیستم ایمنی بدن می‌تواند به سلول‌های سالم سیستم عصبی مرکزی حمله کرده و باعث کاهش بینایی، درد، عدم هماهنگی و سایر علائم ناتوان کننده بیماری ام اس شود.

وقتی محققان اسیدهای اولئیک را در آزمایش‌های آزمایشگاهی وارد بافت چربی بیماران مبتلا به ام اس کردند، میزان سلول‌های T نظارتی افزایش یافت.

«دیوید هافلر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ما می‌دانیم که ژنتیک و محیط زیست در ابتلاء به بیماری ام اس نقش دارند. نتایج مطالعه جدید نشان می‌دهد که یکی از عوامل محیطی دخیل در این بیماری رژیم غذایی است.»

هافلر خاطرنشان کرد: «چاقی باعث ایجاد میزان ناسالم التهاب می‌شود و یک فاکتور پرخطر شناخته شده در ابتلاء به بیماری ام اس است.»

وی تأکید کرد: «با این وجود، مطالعه بیشتر برای تعیین اینکه آیا رژیم غذایی حاوی اسید اولئیک می‌تواند به برخی از بیماران ام اس کمک کند، ضروری است.»