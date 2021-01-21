به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از اراضی کشاورزی شهرستان‌های میناب و رودان در جمع خبرنگاران گفت: با مذاکرات در تلفیق و تلاش‌های وافر کمیسیون از محل تبصره ۱۴ پیشنهاد ۹ هزار میلیارد تومان مابه تفاوت یارانه به بخش کشاورزی داده شده است، در سال ۱۴۰۰ می‌توانیم بالای ۳۵ هزار میلیارد تومان از این محل به غیر از تسهیلات بانک کشاورزی تسهیلات ارزان قیمتی را به توسعه گلخانه و آبزی پروری اضافه کرده که بخشی از آن به استان هرمزگان تعلق می‌گیرد.

ساداتی نژادی اظهار داشت: در اولویت نخست بایستی قطب‌های مهم کشاورزی کشور را دید تا بتوانیم مسائل و مشکلات آن را در حوزه نظارت و قانون گذاری مجلس احصاء کرد. با توجه به عزم کمیسیون کشاورزی و نگاه این دوره مجلس به کشاورزی تمام تلاشمان را در ایجاد فرصت برای کمک به توسعه کشاورزی می‌کنیم.

ساداتی نژادی ادامه داد: در سه ماه اول مجلس یازدهم احصاء خرید تضمینی گندم اتفاق افتاد که این نشان دهنده این است که مجلس نقش مهمی در حوزه اقتصاد کشاورزی دارد.

به گفته وی، شرق استان هرمزگان یکی از مهمترین قطب‌های کشاورزی در زمینه میوه‌های گرمسیری و آبزیان است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در منطقه رودان ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و اقدامات بسیار خوبی نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی ظرفیت بسیار بالاتری در تولید محصولات گلخانه‌ها وجود دارد و مطالبه بازار هدف برای این گونه محصولات نیز بسیار بالاست.

ساداتی نژادی در ادامه از تسهیلات به عنوان پاشنه آشیل برای توسعه محصولات کشاورزی در این منطقه یاد کرد و افزود: یک فراموشی و عقب ماندگی در حوزه سرمایه گذاری کشاورزی وجود دارد که بایستی جبران شود؛ با مذاکرات در تلفیق و تلاش‌های وافر کمیسیون از محل تبصره ۱۴ پیشنهاد ۹ هزار میلیارد تومان ماوالتفاوت یارانه به بخش کشاورزی داده شده است.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۰ می‌توانیم بالای ۳۵ هزار میلیارد تومان از این محل به غیر از تسهیلات بانک کشاورزی تسهیلات ارزان قیمتی را به توسعه گلخانه و آبزی پروری اضافه کرده که بخشی از آن به هرمزگان تعلق می‌گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد بعد از بازدید از منطقه شرق استان هرمزگان جمع بندی نهایی در استانداری هرمزگان انجام می شود تا در دو هفته آینده، اتفاقات خوبی نصیب کشاورزی این منطقه شود.