استفاده از موقعیت جغرافیایی قم برای فعال کردن معادن

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار قم، عصر پنجشنبه در سالن همایش کرامت با حضور رزم حسینی، وزیر صمت، با اشاره به حضور سالانه ۲۰ میلیون زائر در استان قم افزود: می‌توان از ظرفیت موقعیت جغرافیایی قم که نقطه مواصلاتی هفده استان کشور است برای فعال کردن معادن در کنار صنعت استفاده کرد.

وی افزود: در کنار بحث ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان که یکی‌اش بحث دریاچه نمک است. نیاز است که از نظر راه دسترسی به دریاچه نمک، برای استفاده بهینه از این فرصت و نعمت خدادادی در بودجه سنواتی فکری کنیم.

استاندار قم با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان قم گفت: بخشی از تولیدات استان قم بیشتر جنبه صادراتی دارد، از فرش دستباف قم، کفش ماشینی و همین‌طور سوهان و سوغات زائر که ما آن را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرک‌های صنعتی استان قم گفت: شهرک صنعتی شکوهیه قم که بسیار شهرک سرحال و سرپایی است و نیاز است که تمام آن زیرساخت‌ها به نحوی تقویت شود که ما بتوانیم آنجا را فعال‌تر و شکوفاتر داشته باشیم.

سرمست افزود: از نظر اتصال سرچشمه‌های بار به خطوط ریلی ما نیاز داریم که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را به خطوط ریلی متصل کنیم که البته این درخواستی است که من از وزیر راه و شهرسازی کردهایم و انشاالله شما هم از منظر توسعه اقتصادی و ترانزیت باری که می‌تواند از استان صورت بگیرد، به این موضوع کمک خواهید کرد.

وی در پایان به مشکلات اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: مشکلی که در منطقه ویژه سلفچگان و هم شهرک صنعتی شکوهیه وجود دارد بحث رفع تعهدات ارزی است که انشاالله این هم با همکاری و با عنایت وزیر صمت هموار می‌شود تا ما بتوانیم به صادرکنندگان کمک کنیم تا محصولات خودشان را به تمام نقاط کشور صادر کنند.