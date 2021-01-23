وقت کشی در فلسفه تراکتور نیست/ گل گهر تیمی پر ستاره است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چمنیان عصر شنبه بعد از برد ۲ بر ۱ تیمش برابر گلگهر سیرجان عنوان کرد: این پیروزی را به هوادران خوب تراکتور و کسانی که همواره کنار تیم بودند و قلبشان برای این تیم تپیده تقدیم میکنم.
چمنیان ادامه داد: همانگونه که پیش بینی کرده بودیم بازی امروز فوقالعاده سخت بود، این فصل تیم گلگهر جزو تیمهای مطرح، با کیفیت و تأثیر گذار در مسابقات لیگ برتر است، مهرهای خیلی خوبی دارد و طبیعتاً در فضای شهر سیرجان با توجه به ارتفاعش بازی کردن کار سادهای نیست.
مربی تراکتور تبریز در مورد نکات فنی دو تیم گفت: امروز مجموعاً بچهها خوب کار کردند، کنترل نقاط قوت تیم گلگهر که تیم خطرناکی است و همواره با ارسال توپهای بلند در بخش حمله خطرناک ظاهر میشود، جز نقاط قوت ما بود و توانستیم این تیم را کنترل بکنیم و از فرصتهایی که به دست آمد استفاده کردیم.
دستیار شجاعی در مورد نیمه اول و دوم این بازی بیان داشت: بعد از گلی که نیمه اول به ثمر رساندیم، در شروع نیمه دوم شاهد فشار تیم گلگهر بودیم و حریف به دنبال جبران گل خورده و تغییر نتیجه بود. اما مجدداً بچههای ما توانستند شرایط را عوض کنند که در نتیجه آن هم جریان بازی تغییر کرد، هم از فرصتی که به دست آمد استفاده کردیم و تغییر نتیجه هم اتفاق افتاد.
چمنیان درمورد آینده تیم تراکتور ابراز کرد: در بازی با استقلال متأسفانه شرایط خیلی خاصی رقم خورد و نتوانستیم از بازی خانگی نتیجهای کسب کنیم، فکر میکنم که کسب سه امتیاز در خارج از خانه آن هم مقابل تیم گلگهر بسیار ارزشمند است چرا که میتواند ما را بالای جدول حفظ کند. حتماً برای بازیهای آینده برنامه خواهیم داشت و سعی میکنیم که بازی به بازی جلو برویم و امیدوارم از کیفیتی که بچهها امروز ارائه کردند، قطعاً در آینده هم نمایش داشته باشیم و انشاالله بتوانیم برای کسب ۳ امتیاز استفاده کنیم.
اصلاً در فلسفه تراکتور وقت کشی نیست
وی در خصوص زد و خوردهای دقایق پایانی و وقتکشیهای تیم تراکتور گفت: اصلاً در فلسفه تراکتور وقت کشی نیست، من فکر میکنم نوع بازی گلگهر برخوردهایی در زمین ما به وجود میآورد که طبیعتاً خیلی از مواقع این برخوردها منجر به ورود پزشک و یا درمان بازیکنان میشد که اصلاً در فلسفه تراکتور این نیست.
وی ادامه داد: در خصوص اتفاق آخر بازی هم من فکر میکنم یک بخشش طبیعی باشد ولی شروع کننده آن اتفاق بازیکن گلگهر بود. بهتر است بعضی مواقع که شرایط بازی آن طوری که میخواهیم پیش نمیرود، بازی جوانمردانه را پیش بگیریم تا به چهره زیبای فوتبال خدشه وارد نکنیم.
چمنیان در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید «نظرتان در مورد بازیکن مربی چیست؟» عنوان کرد: بحث بازیکن مربی استثنائاً در مورد بعضی از افراد به طور خاص شاید صدق کند، آن کسی که قرار است چنین جایگاهی داشته باشد، طبیعا باید از ویژگیهای متفاوتی برخوردار باشد.
وی ادامه داد: آخرین تجربه بازیکن مربی به علی دایی برمیگردد که جزو شاخصترین و خاصترین بازیکنان فوتبال ما بوده و فکر میکنم مسعود شجاعی با توجه به ویژگیهای که دارد علاوه بر این که یک ظرفیت برای تراکتور است، برای آینده فوتبال کشورمان هم میتواند یک ظرفیت بینظیر باشد. به خاطر ویژگیهای شخصیتی و فنی تجربیات فوقالعاده ارزشمند و قابل توجهای دارد و کمتر کسی است که در سه دوره جام جهانی، صد بازی در لیگ اسپانیا لالیگا و لیگهای معتبر و ۴ دوره جام ملتهای آسیا حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: هیچ بازیکنی در طول تاریخ فوتبال ایران، این چنین قابلیتهای نداشته است؛ ویژگیهای فنی مسعود شجاعی ویژگیهای قابل احترام و قابل توجهای است. خود شجاعی هم دنبال این است که دورههای مربیگری را بر اساس نیاز طی کند و تا زمانی که خودش صلاح بداند با همراهی مجموعه کادر فنی و مجموعه باشگاه تلاش ما بر این است ضمن ارائه فوتبال زیبایی خواسته هواداران که کسب نتیجه است را محقق کنیم.
چمنیان در پایان در مورد مصدومیت اخباری دروازهبان تیم تراکتور افزود: در اثر برخوردی که اتفاق افتاد بینی اخباری دچار شکستگی شد البته به بیمارستان اعزام شد، امیدوارم خیلی آسیب دیدگی جدی نباشد.
وی ادامه داد: حبیب فرعباسی یکی از دروازهبانان خوب لیگ ما است، در فصل گذشته هم جزو بازیکنانی بود که برای تیم نفت مسجد سلیمان خیلی مؤثر ظاهر شد و توانست با تمرکز و با کیفیت جای محمدرضا اخباری را پر کند.
چمنیان بیان کرد: اینکه ما در پستهای مختلف بازیکنانی داریم که در صورت نیاز استفاده شود یکی از ویژگیهای تیم ما است، نباید فراموش بکنیم که تیم گلگهر هم تیم پر ستارهای است، جزو باشگاهایی است که توانسته مهرهای خیلی خوب و مؤثری را به خدمت بگیرد، که همه اینها در واقع نوید این را میدهد که ما انتظار این را داشته باشیم که کیفیت لیگ ما کیفیت بالای داشته باشد.
وی همچنین از مجموعه باشگاه گلگهر به دلیل میزبانی و شرایط خوبی که برای مسابقه فراهم کردند، تشکر کرد.
نظر شما