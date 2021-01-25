تعمیرات ۲۷ فروند انواع شناور با تکیه بر توان داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی کرجی ران با بیان اینکه نگهداری مطلوب و آماده به کاری شناورها به منظور ارائه خدمات بهتر دریایی در همه حوزه ها همواره ارجح امور است اظهار داشت: طی ۱۰ ماه سال جاری برروی ۲۷ فروند شناور با کاربری های مختلف تعمیرات صورت گرفته که عمدتاً در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی بندر شهید رجایی و شناورهای بزرگتر که نیازمند عملیات داکینگ بوده اند در کشتی سازی استان به انجام رسیده است.

وی عمده اقدامات صورت گرفته برروی این شناورها را در زمینه های تعمیرات زیرآبی، تعمیرات موتوری، تعمیرات رانش، رفع نقص گیربکس، داک اضطراری جهت رفع نقص شافت پروانه و همچنین رفع نقص دسته مانورها و جک های بالابر؛ به دست متخصصین بومی عنوان کرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تاکید براین موضوع که تعمیرات شناورها در داخل بندر و کشتی سازیهای استان علاوه بر جلوگیری از خروج ارز؛ گامی مهم در جهت ارتقاء توان فنی نیروهای متخصص بومی است خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است تعمیرات شناورها در داخل کشور مزایای دیگری همچون ایجاد اشتغال تخصصی پایدار و کاهش هزینه های تمام شده تعمیرات را نیز به دنبال خواهد داشت.

محمدی کرجی ران با بیان اینکه طی این مدت درکنار شناورهایی که در گستره دریایی استان هرمزگان فعالیت می کنند اقدام به تعمیر و راه اندازی شناورهای خدماتی سایر استانهای جنوبی نیز نموده ایم اظهار امیدواری کرد: تمام سعی و تلاش خود را در جهت بهبود روش ها و رعایت استانداردها در فرآیند تعمیر معطوف کرده تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع عیب و اخذ مجوز از موسسات رده بندی اقدام و شناورها به چرخه فعالیت و دریاروی بازگردانیم.