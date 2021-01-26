عدم تامین منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح سه شنبه در دویست و شصت و هفتمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران در تذکری در مورد اختصاص بودجه حمل و نقل عمومی در مجلس گفت: با توجه به هماهنگیای که میان سه کمیسیون عمران، اقتصادی و امور شوراها انجام شد، پیشنهاداتی در مورد بودجه توسعه حمل و نقل عمومی به کمیسیون تلفیق ارائه شد.
وی ادامه داد: این پیشنهادات ۱۰ مورد از جمله اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو جهت اجرای طرح کاهش آلودگی هوا از محل صندوق توسعه ملی، افزایش ردیف اعتباری کمک به حمل و نقل عمومی از ۵۰۰ میلیارد به پنج هزار میلیارد برای کل کشور و اختصاص ردیف اعتباری جدید برای اورهال خطوط مترو به دلیل نیاز فوری که در این زمینه وجود دارد، بوده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه با وجود آنکه مصارف از ۷ هزار میلیارد به ۳۲ هزار میلیارد افزایش یافته، ولی پیشنهادات مربوط به حمل و نقل عمومی تصویب نشده است، اظهار داشت: من از فراکسیونهای مرتبط در مجلس مانند محیطزیست و مدیریت شهری درخواست میکنم این مسأله را در صحن شورا پیگیری کنند تا حداقل بخشی از این پیشنهادات به تصویب برسد.
حسینی میلانی با تاکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی تصریح کرد: اگر امروز برای آلودگی هوای شهر تهران با ریلگذاری در بودجه ۱۴۰۰ چارهاندیشی نشود، سال آینده در همین موقع مطالبات مردم با بحث حمل و نقل عمومی مرتبط میشود. به عبارت دیگر، اگر اکنون برای تأمین منابع مالی چارهاندیشی نکنیم، مهمترین بخش برنامه کاهش آلودگی هوا یعنی توسعه حمل و نقل عمومی که به تعبیری ستون فقرات مقابله با آلودگی هوا است، نمیتواند پاسخگوی مطالبات و نیازهای مردم باشد.
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