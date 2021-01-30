به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری صبح امروز در بازدید از تالاب شادگان با اشاره به اینکه با انتقال آب از رودخانه کارون به تالاب شادگان در حال حاضر وضعیت تالاب در بخش آب شیرین مطلوب ارزیابی می‌شود، بیان کرد: تالاب شادگان نقش مهمی را در محیط زیست خوزستان ایفا می‌کند و باید برای حفظ و نگهداری آن تلاش کرد.

معاون محیط زیست رئیس‌جمهور افزود: کالورت‌هایی در حال ساخت است که با پایان ساخت آن شاهد آبگیری تالاب در تمام طول سال خواهیم بود و این موضوع از خیزش گرد و غبار جلوگیری خواهد کرد و باعث بهبود شرایط زیست پرندگان در این تالاب می‌شود.

کلانتری افزود: در بخش داخلی، ۲۰ میلیون دلار برای مهار گرد و غبار در بودجه کل کشور در نظر گرفته شده و تا حد زیادی در کنترل کانون‌های داخلی ریزگردها در خوزستان موفق بوده‌ایم اما در حوزه خارجی یعنی کشورهای عراق، عربستان و سوریه فعلاً نتوانسته‌ایم کاری را از پیش ببریم.

مدیرکل محیط زیست خوزستان نیز گفت: در ستاد بحران تصمیم‌گیری شد که پسماندهای شهری در آبادان از جوار تالاب به محلی در خرمشهر منتقل شوند که با مخالفت مسئولان شهرستان خرمشهر روبه‌رو شد اما در تلاش هستیم تا با انجام این کار هم تالاب شادگان را نجات دهیم و هم با اقتصادی کردن دفع پسماندها در زمینه تولید انرژی فعالیت کنیم.