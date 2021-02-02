به گزارش خبرنگار مهر، ایمان محمدآبادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایش فیلم‌های بخش سودای سیمرغ جشنواره سی و نهم از چهارشنبه ۱۵ بهمن در عمارت گلستان امین آغاز می‌شود و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تدابیر لازم برای حضور تمامی علاقمندان با حفظ شیوه نامه‌های بهداشتی اندیشیده شده است، اظهار کرد: به منظور حفظ سلامتی مخاطبین، ظرفیت سالن سینما به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

محمدآبادی ادامه داد: امیدواریم این رخداد فرهنگی که پس از تعطیلی و توقف طولانی مدت سینما در رفسنجان به دلیل محدودیت‌های کرونایی بوده است، موجب رونق مجدد این مجموعه شود.

وی اظهار کرد: فیلم‌های جشنواره سی و نهم طبق جدول زمانبندی شده همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ اکران می‌شوند.

وی افزود: علاقمندان می‌توانند بلیت جشنواره را از طریق سامانه http://www.samfaa.ir تهیه کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: رفسنجان پیش از این در بهمن ماه ۱۳۹۱ به عنوان تنها شهرستان کشور میزبان سی و یکمین جشنواره فیلم فجر بود.