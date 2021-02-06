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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۲۰

مالکی در گفتگو با مهر:

ماهیت بودجه ۱۴۰۰ سیاسی است/ دولت سریعتر لایحه اصلاحی بدهد

ماهیت بودجه ۱۴۰۰ سیاسی است/ دولت سریعتر لایحه اصلاحی بدهد

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر است دولت لایحه بودجه سال آینده را هرچه سریع‌تر اصلاح و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در اصلاح بودجه هم حتما به نظرات نمایندگان توجه کند.

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: اشکالات عمده‌ای در بودجه سال آینده وجود داشت و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هر چقدر که آن را مورد بررسی و اصلاح قرار دادند، اما باز هم این بودجه دولت ایرادات اساسی داشت.

وی با بیان اینکه ماهیت بودجه ۱۴۰۰ سیاسی است، افزود: از سوی دیگر اظهارات دولتمردان نشان دهنده آن بود که آنان تغییرات مجلس در بودجه را نمی‌پذیرند و اجرا نمی‌کنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بهتر است دولت لایحه بودجه سال آینده را هر چه سریع‌تر اصلاح و مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در اصلاح بودجه هم حتماً نقطه نظرات نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار دهد.

مالکی با بیان اینکه بودجه دولت سنتی است، تصریح کرد: دولت باید در وهله اول ساختار بودجه را اصلاح می‌کرد اما این کار را انجام نداد و حتی اعلام کرد که کمیسیون تلفیق باید ساختار بودجه را اصلاح کند، در حالی که اصلاح ساختار بودجه وظیفه دولت است و باید دولت این اقدام را انجام دهد.

کد مطلب 5138779
زهرا علیدادی

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