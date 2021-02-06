ماهیت بودجه ۱۴۰۰ سیاسی است/ دولت سریعتر لایحه اصلاحی بدهد

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: اشکالات عمده‌ای در بودجه سال آینده وجود داشت و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هر چقدر که آن را مورد بررسی و اصلاح قرار دادند، اما باز هم این بودجه دولت ایرادات اساسی داشت.

وی با بیان اینکه ماهیت بودجه ۱۴۰۰ سیاسی است، افزود: از سوی دیگر اظهارات دولتمردان نشان دهنده آن بود که آنان تغییرات مجلس در بودجه را نمی‌پذیرند و اجرا نمی‌کنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بهتر است دولت لایحه بودجه سال آینده را هر چه سریع‌تر اصلاح و مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در اصلاح بودجه هم حتماً نقطه نظرات نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار دهد.

مالکی با بیان اینکه بودجه دولت سنتی است، تصریح کرد: دولت باید در وهله اول ساختار بودجه را اصلاح می‌کرد اما این کار را انجام نداد و حتی اعلام کرد که کمیسیون تلفیق باید ساختار بودجه را اصلاح کند، در حالی که اصلاح ساختار بودجه وظیفه دولت است و باید دولت این اقدام را انجام دهد.