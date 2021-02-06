۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به بانوان گلستان پرداخت شد

محمدمهدی سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بنیاد برکت در استان گلستان با اجرای طرح اجتماع محور و بنگاه محوری توانسته اقدامات اجتماعی و اقتصادی خوبی را در بخش بانوان انجام دهد.

وی افزود: از این طرح ها می توان به ۷۵۰ طرح اشتغالزا، ایجاد هزار و ۶۰۰ شغل و اعطای ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغالزایی بانوان اشاره کرد.

سلمان زاده بیان کرد: در این طرح ها سعی شده از توانمندی و ظرفیت های بانوان در ایجاد کارگاه ها و کسب و کارها و مشاغل خانگی از جمله دامداری، دوزندگی، صنایع دستی و غیره حمایت شود.

وی گفت: در بخش اجتماعی هم بانوان جهادی همانند مردان ضمن سازماندهی گروه های فرهنگی، آموزشی، هنری و درمانی فعالیت هایی را در استان دارند که نقش آن ها در حوادث غیرمترقبه (سیل و زلزله به ویژه در آق قلا و رامیان) و همچنین مبارزه با بیماری منحوس کرونا بر کسی پوشیده نیست.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان بیان کرد: در زمینه اجتماعی تاکنون ۴۵ گروه جهادی، خیریه ها و سمن ها در سامانه احسان این ستاد در استان گلستان به ثبت رسیده و فعالانه مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.