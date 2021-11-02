طرح دریای برکت در گلستان اجرا می شود

محمدمهدی سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح دریای برکت با هدف ایجاد اشتغال، بهبود تولید آبزیان و سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌ها و ایده‌های کسب‌وکار نوآورانه در گلستان اجرا می شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان افزود: این طرح را با تمام زنجیره‌های تولید در گلستان ایجاد کرده و سه هزار شغل در استان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح دریای برکت در گمیشان، بندرترکمن و بندرگز اجرایی خواهد شد، گفت: تمام ساختارهای موجود در این طرح در نظر گرفته شده و با ایجاد زیرساخت‌ها، آن را به مردم واگذار می کنیم.

سلمان زاده بیان کرد: این طرح پنج ساله بوده و در آن تمام مسائل تفریحی، گردشگری دریایی و غیره دیده شده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان با بیان اینکه طرح دریای برکت از یک سال گذشته در استان مطرح شده است، اضافه کرد: یکی از مشکلات پیش روی این طرح عدم لایروبی سواحل گلستان از جمله خواجه نفس و گمیش تپه است که باید آن را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته هم طرح پرورش ماهی در قفس را آغاز کرده که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت و برای ۲۰۰ نفر هم شغل ایجاد شده است.