برگزاری گرامیداشت یاد علی انصاریان در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه

محمد جواد کنجوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حاشیه هفتمین روز از برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه بزرگداشت علی انصاریان فوتبالیست و هنرپیشه نامی کشور با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: علی انصاریان، پس از چند سال فعالیت در سینما امسال فیلم رمانتیسم عماد و طوبا را در سی و نهمین دوره جشنواره فجر داشته است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه تصریح کرد: انصاریان به همین مناسبت در گفت‌وگویی که پیش از بستری شدن در بیمارستان با روابط عمومی جشنواره فیلم انجام داده بود، از اشتیاقش برای حضور در سالن سینما و فیلم دیدن گفته بود.

کنجوری ادامه داد: علی انصاریان، به عنوان یک چهره محجوب ملی محبوب قلب‌های مردم ایران بود و دراماتیک‌ترین روزهای عمر خود را سپری می‌کرد.

وی بیان کرد: امیدوار و دعاگو بودیم که این ورزشکار عزیز و بازیگر خوش‌ذوق سینما با اولین حضورش در جشنواره فیلم فجر بتواند بدرخشد که البته درخشید و ستاره ماند و به نور پیوست.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه گفت: در روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۹ و در هفتمین روز برگزاری جشنواره یادبودی برای این هنرمند گرانقدر در سینما آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد و علاوه بر طلب مغفرت برای روح این مرحوم نمایش فیلم رمانتیسم عماد و طوبا با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه برای بزرگداشت این فوتبالیست و هنرمند کشورمان اکران خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: علاقمندان می‌توانند بلیت سانس مذکور را از طریق سایت www.gisheh7.ir تهیه کنند.