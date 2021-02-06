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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۵

مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری گرامیداشت یاد علی انصاریان در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه

برگزاری گرامیداشت یاد علی انصاریان در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه از برگزاری گرامیداشت یاد علی انصاریان در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه در هفتمین روز اکران جشنواره خبر داد.

محمد جواد کنجوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حاشیه هفتمین روز از برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه بزرگداشت علی انصاریان فوتبالیست و هنرپیشه نامی کشور با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: علی انصاریان، پس از چند سال فعالیت در سینما امسال فیلم رمانتیسم عماد و طوبا را در سی و نهمین دوره جشنواره فجر داشته است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه تصریح کرد: انصاریان به همین مناسبت در گفت‌وگویی که پیش از بستری شدن در بیمارستان با روابط عمومی جشنواره فیلم انجام داده بود، از اشتیاقش برای حضور در سالن سینما و فیلم دیدن گفته بود.

کنجوری ادامه داد: علی انصاریان، به عنوان یک چهره محجوب ملی محبوب قلب‌های مردم ایران بود و دراماتیک‌ترین روزهای عمر خود را سپری می‌کرد.

وی بیان کرد: امیدوار و دعاگو بودیم که این ورزشکار عزیز و بازیگر خوش‌ذوق سینما با اولین حضورش در جشنواره فیلم فجر بتواند بدرخشد که البته درخشید و ستاره ماند و به نور پیوست.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه گفت: در روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۹ و در هفتمین روز برگزاری جشنواره یادبودی برای این هنرمند گرانقدر در سینما آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد و علاوه بر طلب مغفرت برای روح این مرحوم نمایش فیلم رمانتیسم عماد و طوبا با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه برای بزرگداشت این فوتبالیست و هنرمند کشورمان اکران خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: علاقمندان می‌توانند بلیت سانس مذکور را از طریق سایت www.gisheh7.ir تهیه کنند.

کد مطلب 5139997

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