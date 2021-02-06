کتاب «مسیحیت تبشیری» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مسیحیت تبشیری» نوشته احمدرضا مفتاح رئیس دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب و همکاران از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور (نهاد ایران) منتشر شد.

اگر در گذشته مبشّران مسیحی با انگیزه مذهبی تبشیر می‌کردند، در دوره‌های اخیر، فعالیت‌های آنان بیشتر جنبه سیاسی و امنیتی پیدا کرده است. در واقع، جریان‌های تبشیری فارسی زبان، از طرف مسیحیان انجیلی بنیادگرا و صهیونیست حمایت می‌شوند؛ چون مسیحیان صهیونیست آمریکا، ایران اسلامی را دشمن خود می‌دانند از هرگونه تلاش خصمانه علیه ایران دست برنمی دارند و از فعالیت تبشیری در ایران به عنوان نوعی اقدام امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند. میسیونرهای مسیحی در راستای سیاستهای مسیحیان صهیونیست آمریکا، برخلاف تعالیم حضرت عیسی (ع) که پیام آور محبت بود با تحقیر و تخریب اسلام و ترویج اسلام هراسی، بر طبل دشمنی می‌کوبند. فعالیت‌های تخریبی آنان اگر به جذب مسیحیت هم نینجامد، ممکن است منجر به تضعیف ایمان برخی افراد شود. از این رو، با توجه به اینکه جریان مسیحیت تبشیری فارسی زبان در میان مسلمانان ایرانی شبهه افکنی می‌کند آشنایی با این جریان برای همگان، به خصوص برای دانشجویان در داخل و خارج از کشور، ضروری به نظر می‌رسد.

کتاب «مسیحیت تبشیری» در شش فصل تنظیم و تدوین شده است:

در فصل اول، با عنوان «جریان شناسی تبشیر مسیحی»، مفهوم تبشیر، جایگاه تبشیر در مسیحیت و نیز پارادایم‌های تاریخی تبشیر مسیحی در جهان و به ویژه میسیولوژی یا تبشیرشناسی مورد بحث قرار گرفته است. بحث تبشیرشناسی بحث مهمی است که نشان می‌دهد مسئله تبشیر به عنوان یک علم، در دوره معاصر تا چه اندازه مورد توجه مبشّران قرار گرفته است.

در فصل دوم، با عنوان «فرقه های تبشیری مسیحی در دوره معاصر»، درباره فرقه‌های مهم و تأثیرگذار تبشیری مانند پنطیکاستی ها، شاهدان یهوه، اونجلیکال ها و مانند آنکه بیشترین فعالیت تبشیری را در دوره کنونی انجام می‌دهند توضیح داده شده است.

در فصل سوم، با عنوان «تبشیر مسیحیت در میان مسلمانان»، به رابطه تبشیر و استعمار در جهان اسلام، از جمله کشورهای آفریقایی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مانند آن پرداخته شده است و درباره چگونگی فعالیت تبشیری در کشورهای اسلامی توضیح داده شده است.

در فصل چهارم، با عنوان «تبشیر مسیحیت در ایران»، سیر تاریخی ورود مسیحیت به ایران، فرقه‌های مسیحی موجود در ایران و به ویژه فعالیت‌های تبشیری در ایران از زمان قاجار تا قبل از انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل پنجم، با عنوان «روش‌های تبشیر مسیحی در دوره معاصر»، بر اساس اطلاعات میدانی تکنیک‌ها و روش‌های تبشیری جدید مورد بررسی قرار گرفته و توسط حجت الاسلام محمد کاشانی و بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای نوشته شده است.

در فصل ششم، با عنوان پاسخ به شبهات تبشیری، مهمترین پرسش‌ها و شبهاتی که مبشّران مسیحی برای ایجاد تشکیک در باورهای اسلامی مطرح می‌کنند مورد بررسی قرار گرفته است و پاسخ داده شده است. این فصل در واقع خلاصه‌ای از کتاب دو جلدی پاسخ به اتهامات (نوشته محمد کاشانی، محمد ضیا توحیدی و علی غلامی) است که به زودی از سوی انتشارات بوستان کتاب قم منتشر می‌شود.

کتاب «مسیحیت تبشیری» در ۲۴۸ صفحه و تیراژ ۵۰۰ نسخه با قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.