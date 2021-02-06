تعداد مبتلایان کرونا در استان سمنان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا به میزبانی استانداری سمنان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در هفته‌ای که گذشت در کل کشور و همچنین در سطح استان متأسفانه شاهد خیزش اندکی از تعداد مبتلایان به بیماری کرونا بودیم که بدین سبب رنگ بندی شهرهای استان با تغییرات جزئی همراه بود، تاکید کرد: شهرستان گرمسار از رنگ آبی به رنگ نارنجی تغییر وضعیت داد که این امر نشان دهنده آن است که مردم در آن شهرستان لازم است با همراهی نیروهای دانشگاه علوم‌پزشکی و فرمانداری رعایت پروتکل‌ها را جدی‌تر بگیرند، چرا که دو پله رنگ بندی تغییر کرد.

وی با بیان اینکه مهدی‌شهر نیز از رنگ آبی به رنگ زرد تغییر یافت و به نوعی تعداد مبتلایان بیشتر شد، که نشان می‌دهد مردم‌ما نباید عادی سازی را در دستور کار قرار دهند و حساسیت‌های قبلی را داشته باشند، ابراز کرد: مجموعه تغییر رنگ بندی شهرستان‌های سمنان، دامغان، شاهرود و مهدی‌شهر رنگ زرد، گرمسار رنگ نارنجی و سه شهر آرادان، سرخه و میامی در وضعیت رنگ آبی هستند.

سخنگوی ستاد کرونای استان سمنان با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل‌ها، بیان کرد: اخیراً گزارش شده مراسم مختلفی در بحث شادی و عزا برگزار و سبب تجمع مردم شده است، لذا از مردم می‌خواهیم تا از تجمعات بپرهیزند و رعایت فاصله گذاری را داشته باشند.

خجسته پور درباره مصوبات پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی کرونا، گفت: در این نشست در خصوص آزمون‌های زبان تصمیم‌گیری و مقرر شد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در چند استان برگزار شود همچنین دانشجویانی که درس‌های عملی داشته و تاکنون موفق به گذاران دروس عملی نشده‌اند مصوب شد تا دانشگاه‌ها شرایطی را فراهم کنند تا اگر دانشجو بومی است همچنین کلاس عملی با رعایت پروتکل برگزار شده و شرکت نماید و برای دانشجویان غیر بومی به شرط اینکه در هر اتاق بیش از یک دانشجو حضور نداشته باشد مجاز است تا کلاس عملی برگزار شود.

به گزارش مهر، افزایش تعداد بیماران کرونایی در روزهای اخیر شرایط استان سمنان را ناپایدار کرده است و باید دید در روزهای آتی شرایط این استان چگونه رقم خواهد خورد.