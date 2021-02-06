کاهش قیمت گوجه فرنگی و پیاز سفید در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، گوجه فرنگی گلخانهای و خوشهای با ۶۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخنامه قبلی به قیمت هر کیلوگرم ۵,۲۰۰ تومان و گوجه فرنگی بوتهای با ۴۰۰ تومان کاهش به قیمت هر کیلوگرم ۴,۸۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار عرضه میشود.
به علاوه پیاز سفید با ۲۰۰ تومان کاهش نیز با قیمت ۴,۵۰۰ تومان به فروش میرسد.
قیمت انواع نارنگی و سایر مرکبات در میادین میوه و تره بار نیز به شرح زیر اعلام شده است.
۱- نارنگی تانجیلا هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان
۲- نارنگی شمال و جنوب هر کیلوگرم ۱۳ هزار تومان
۳- نارنگی کینو هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان
۴- نارنگی بندری هر کیلوگرم ۱۶,۵۰۰ تومان
۵- سایر انواع نارنگی هر کیلوگرم ۱۴,۵۰۰ تومان
۶- پرتقال تامسون جنوب هر کیلوگرم ۱۴,۵۰۰ تومان
۷- پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم ۱۱,۸۰۰ تومان
۸- لیمو شیرین هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان
۹- لیمو تُرش هر کیلوگرم ۱۶ هزار تومان
۱۰- گریپ فُروت هر کیلوگرم ۶,۸۰۰ تومان
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