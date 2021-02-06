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  2. شهری
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۲۹

از سوی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام شد؛

کاهش قیمت گوجه فرنگی و پیاز سفید در میادین میوه و تره بار

کاهش قیمت گوجه فرنگی و پیاز سفید در میادین میوه و تره بار

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اعلام قیمت انواع نارنگی و سایر مرکبات، از کاهش قیمت گوجه فرنگی و پیاز سفید در میادین میوه و تره بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، گوجه فرنگی گلخانه‌ای و خوشه‌ای با ۶۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخنامه قبلی به قیمت هر کیلوگرم ۵,۲۰۰ تومان و گوجه فرنگی بوته‌ای با ۴۰۰ تومان کاهش به قیمت هر کیلوگرم ۴,۸۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود.

به علاوه پیاز سفید با ۲۰۰ تومان کاهش نیز با قیمت ۴,۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

قیمت انواع نارنگی و سایر مرکبات در میادین میوه و تره بار نیز به شرح زیر اعلام شده است.

۱- نارنگی تانجیلا هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان

۲- نارنگی شمال و جنوب هر کیلوگرم ۱۳ هزار تومان

۳- نارنگی کینو هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان

۴- نارنگی بندری هر کیلوگرم ۱۶,۵۰۰ تومان

۵- سایر انواع نارنگی هر کیلوگرم ۱۴,۵۰۰ تومان

۶- پرتقال تامسون جنوب هر کیلوگرم ۱۴,۵۰۰ تومان

۷- پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم ۱۱,۸۰۰ تومان

۸- لیمو شیرین هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان

۹- لیمو تُرش هر کیلوگرم ۱۶ هزار تومان

۱۰- گریپ فُروت هر کیلوگرم ۶,۸۰۰ تومان

کد مطلب 5140404

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