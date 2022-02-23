به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نرخنامه، قیمت انار، توت فرنگی، گریپ فُروت و نارنگی شمال کاهش و قیمت بِه، لیمو شیرین و نارنگی کینو نسبت به نرخنامه قبلی، قدری افزایش داشته است.
قیمت میوههای پرمصرف در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:
۱- پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان
۲- پرتقال توسُرخ هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان
۳- سیب زرد هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان
۴- سیب قرمز هر کیلوگرم ۱۲,۲۰۰ تومان
۵- کیوی هر کیلوگرم ۱۴,۹۰۰ تومان
۶- موز هر کیلوگرم ۳۱,۵۰۰ تومان
۷- نارنگی جنوب و شمال هر کیلوگرم ۱۳,۵۰۰ تومان
۸- نارنگی بندری هر کیلوگرم ۱۶,۲۰۰ تومان
۹- انگور هر کیلوگرم ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۰- هندوانه هر کیلوگرم ۶,۹۰۰ تومان
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