به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نرخنامه، قیمت انار، توت فرنگی، گریپ فُروت و نارنگی شمال کاهش و قیمت بِه، لیمو شیرین و نارنگی کینو نسبت به نرخنامه قبلی، قدری افزایش داشته است.

قیمت میوه‌های پرمصرف در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:

۱- پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان

۲- پرتقال توسُرخ هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان

۳- سیب زرد هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان

۴- سیب قرمز هر کیلوگرم ۱۲,۲۰۰ تومان

۵- کیوی هر کیلوگرم ۱۴,۹۰۰ تومان

۶- موز هر کیلوگرم ۳۱,۵۰۰ تومان

۷- نارنگی جنوب و شمال هر کیلوگرم ۱۳,۵۰۰ تومان

۸- نارنگی بندری هر کیلوگرم ۱۶,۲۰۰ تومان

۹- انگور هر کیلوگرم ۱۴,۹۰۰ تومان

۱۰- هندوانه هر کیلوگرم ۶,۹۰۰ تومان