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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۰۲

اختلاف ۴۰ درصدی قیمت میوه در میادین تره‌بار با سطح شهر

اختلاف ۴۰ درصدی قیمت میوه در میادین تره‌بار با سطح شهر

براساس جدیدترین نرخنامه سازمان میادین تهران که از صبح امروز در میادین میوه و تره بار پایتخت اعمال شده است، اختلاف قیمت میوه در میادین با میانگین قیمت‌های سطح شهر به ۴۰ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نرخنامه، قیمت انار، توت فرنگی، گریپ فُروت و نارنگی شمال کاهش و قیمت بِه، لیمو شیرین و نارنگی کینو نسبت به نرخنامه قبلی، قدری افزایش داشته است.

قیمت میوه‌های پرمصرف در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:

۱- پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان

۲- پرتقال توسُرخ هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان

۳- سیب زرد هر کیلوگرم ۱۴,۲۰۰ تومان

۴- سیب قرمز هر کیلوگرم ۱۲,۲۰۰ تومان

۵- کیوی هر کیلوگرم ۱۴,۹۰۰ تومان

۶- موز هر کیلوگرم ۳۱,۵۰۰ تومان

۷- نارنگی جنوب و شمال هر کیلوگرم ۱۳,۵۰۰ تومان

۸- نارنگی بندری هر کیلوگرم ۱۶,۲۰۰ تومان

۹- انگور هر کیلوگرم ۱۴,۹۰۰ تومان

۱۰- هندوانه هر کیلوگرم ۶,۹۰۰ تومان

کد مطلب 5431544

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    نظرات

    • بیگی IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
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      البته وقتی کیفیت محصولات عرضه شده در تره بار با سایر فروشگاه ها را مقایسه کنید خواهید دید که محصولات تره بار چندان هم ارزان نیستیند بلکه به دلیل کیفیت پایین قیمت کمتری هم دارند که طبیعی است جنس کم کیفیت ارزانتر هم باشد!!!!!

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