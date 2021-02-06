راه آهن غرب کشور با کمبود اعتبارات مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعدازظهر امروز در نشست اقتصاد مقاومتی استان که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۳۱ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شده و خروجی این جلسات ۲۴۸ پروژه بوده که در حال حاضر بسیاری از این پروژه‌ها به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به تهیه سه سند آمایش، اقتصاد مقاومتی و اشتغال برای استان، افزود: سند اشتغال، سرمایه گذاری و جهش تولید زیر سند اقتصاد مقاومتی هستند که باعث بهبود برخی از شاخص‌ها در استان شده است.

استاندار کرمانشاه به عملکرد استان طی چهار سال اخیر پرداخت و گفت: پایان سال ۹۶ نرخ بیکاری استان ۲۱.۶ درصد بوده و این رقم در پایان سال ۹۸ به ۱۵.۷ درصد رسیده و نیز در پاییز سال ۹۶ این نرخ ۲۵ درصد بوده که پاییزه امسال به ۱۲.۴ درصد رسیده است.

بازوند ادامه داد: فاصله نرخ بیکاری استان در مقایسه با میانگین کشور در سال ۹۶ حدود ۱۳ واحد بوده و هم اکنون این رقم به سه واحد رسیده است.

به گفته وی، نرخ مشارکت کرمانشاه در پاییز سال ۹۶ از ۴۰ درصد به ۴۴ درصد در پاییز امسال رسیده است.

بازوند گفت: در سال ۹۶، ۵۶۸ واحد راکد تعطیل شده با ظرفیت اشتغالزایی ۴ هزار و ۳۷۸ نفر در سطح استان وجود داشت که این واحدها به طور متوسط حدود ۶ الی ۱۰ سال تعطیل بودند و هم اکنون این واحدها در حال فعال هستند.

وی ادامه داد: طی مدت مذکور در ۳۹۲ واحد طرح توسعه‌ای ایجاد شده است و نیز در رابطه با واگذاری اراضی قراردادی شهرک‌های صنعتی شاهد رشد ۴۸۶ درصدی و در زمینه واگذاری زمین رشد ۴۳۴ درصدی در سطح استان بودیم.

استاندار کرمانشاه به اقتصاد متأثر استان از شرایط کنونی اشاره و بیان کرد: امسال با وجود این شرایط و بسته بودن سه ماهه تمام مرزها، اما مرز پرویزخان به صورت ۲۴ ساعته فعال بود و در این مرز روزانه بین یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ کامیون کالا مبادله می‌شد.

بازوند با بیان اینکه روزانه ۲ هزار کامیون در پنج مرز رسمی استان تردد می‌کنند، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه با وجود شرایط کرونایی حدود ۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از این مرزها صورت گرفته که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: کرمانشاه رتبه اول نرخ شاخص فلاکت سال ۹۶ در کشور را داشت اما هم اکنون با بهبود هشت پله‌ای به رتبه ۹ کشور رسیده است و نیز در سال ۹۶ از لحاظ وضعیت کسب و کار در رتبه ۳۱ کشور بود و هم اکنون در رتبه ۱۷ قرار دارد.

بازوند ادامه داد: امسال حدود ۲۸ هزار هکتار از زمین‌های دیم استان به آبی تبدیل شده است که حدود ۱۸ هزار هکتار آن مربوط به طرح عظیم گرمسیری بوده است.

درخواست تمدید یکساله امهال وام‌های مناطق زلزله زده

وی به زلزله آبان ماه سال ۹۶ کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بعد از این زلزله نزدیک به ۱۳۱ هزار واحد مسکونی بازسازی و نوسازی شد و هم اکنون تنها مشکل ساکنین مناطق زلزله زده تمدید یکساله امهال وام این مناطق است که با این امهال سازمان برنامه و بودجه باید مبلغی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بابت سود وام‌ها به بانک مرکزی پرداخت کند.

وی به برخی وعده‌ها برای پروژه‌های استان اشاره کرد و گفت: به دلیل مرکزیت کرمانشاه در غرب کشور و ظرفیت‌های این استان و نیز امکان سرویس دهی به سایر استان‌های غربی، وزارت راه قول مساعد داده بود که کرمانشاه بیس یکی از ایر لاین‌های برند قرار بگیرد.

بازوند با بیان اینکه فاضلاب کرمانشاه نیازمند ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است، گفت: تنها ۲۰ درصد از اعتبارات جهش تولید به استان ابلاغ شده است.

استاندار کرمانشاه به موضوع حمل یکسره کامیون‌ها به عراق نیز اشاره کرد و گفت: اگر این امر تسهیل یابد و کامیون‌های ایرانی کالا را به صورت یکسره تا عراق حمل کنند، میزان صادرات استان به بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و البته این امر نیازمند حل و فصل توسط وزارت امور خارجه است‌.

وی به موضوع منطقه آزاد قصرشیرین نیز اشاره کرد و گفت: در این خصوص رایزنی‌های انجام شده و در صورت تصویب شدن منطقه آزاد قصرشیرین، بخشی از عقب‌ماندگی‌های استان جبران می‌شود.