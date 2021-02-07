امکان ثبت نام در کنکور ارشد ۱۴۰۰ دوباره فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ (ویژه متقاضیان ثبت نام با تأخیر) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فراهم شده است.

این ثبت نام تنها برای متقاضیانی است که پیش از این کارت اعتباری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ را خریداری کرده بودند.

پیش از این در مهلت‌های ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۹ و ۵ تا ۱۱ بهمن ۹۹ بیش از ۵۲۴ هزار داوطلب ثبت نام کرده اند.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای چهارشنبه ۵ خرداد، پنجشنبه ۶ خرداد و و جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. روزهای آزمون به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی از دو روز به سه روز افزایش یافته است.