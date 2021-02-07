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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۰

ویژه متقاضیان با تاخیر؛

امکان ثبت نام در کنکور ارشد ۱۴۰۰ دوباره فراهم شد

امکان ثبت نام در کنکور ارشد ۱۴۰۰ دوباره فراهم شد

امکان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ (ویژه متقاضیان ثبت نام با تاخیر) در سایت سازمان سنجش فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ (ویژه متقاضیان ثبت نام با تأخیر) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فراهم شده است.

این ثبت نام تنها برای متقاضیانی است که پیش از این کارت اعتباری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ را خریداری کرده بودند.

پیش از این در مهلت‌های ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۹ و ۵ تا ۱۱ بهمن ۹۹ بیش از ۵۲۴ هزار داوطلب ثبت نام کرده اند.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای چهارشنبه ۵ خرداد، پنجشنبه ۶ خرداد و و جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. روزهای آزمون به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی از دو روز به سه روز افزایش یافته است.

کد مطلب 5140867

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    نظرات

    • سید حسین IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      9 0
      پاسخ
      با سلام متاسفانه سایت سنجش خراب است و اصلا اکان ثبت نام برای افرادی که با تاخیر می خواهند ثبت نام کنند نیست لطفا پیگیری کنید
    • فریبا IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 1
      پاسخ
      باسلام، تورا به قرآن امکان ویرایشش رو هم فراهم کنید، چون من اشتباهی، رشته روزدم، اگه تصحیح نشه مجبورم شرکت نکنم، کمکم کنید باتشکر
    • کتایون برنجی IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      چرا نمیتونم ثبت نام کنم ؟؟؟؟؟ 😭😭😭😭ای بابا اون از ثبت نام تمام پولا رو برای خرید کارت پرداخت کردم و سیستم پرتم کرد بیرون نتونستم ثبت نام کنم اینم الان که نمیشه ثبت نام کرد کجا باید ثبت نام کرد ؟
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      چرا الکی میگید
    • الهام IR ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      چرا اینقد گرونش کردن
      • ایرج IR ۰۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
        0 0
        کارت خرید کردم ولی امکان ثبت نام با تاخیر ارشد نیست
    • مجتبی AE ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سلام امکان خرید کارت هست ولی امکان ثبت نام وجود ندارد لطفا پیگیری کنید
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      0 0
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      خب برای اونایی هم که کارت اعتباری نخزیدن فراهم کنید گناه دارن
    • مریم حیدری IR ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 0
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      سلام وقت بخیر توروخدا اگه امکانش هست برا اونایی که کارت اعتباری هم نتونستن بگیرن شرایط ثبت نام رو فراهم کنید.امسال به خاطر اوضاع بیماری که بود هستن افرادی که نتونستن ثبت نام کنن.با تشکر از لطف و محبت شما
    • هاجر IR ۰۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 0
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      من 10بهمن کارت خریدم ولی الان کارتم رو میزند خطا ترو خدا خداوکیل بهم بگید چکارکنم
    • عرفان IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام امکانش نیست دوباره مهلت ثبت نام‌بزارن؟ چی میشه مگه کاش بزاشتین دوباره

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