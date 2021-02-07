به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله نیکی ملکی گفت: روز گذشته با تزریق واکسن «کوو ایران برکت» به نفرات باقی‌مانده، تمام ۵۶ نفر داوطلب فاز اول کار آزماییِ بالینی واکسن وارد مطالعه شدند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام افزود: طبق برنامه‌ریزی ۲۸ روز دیگر نتایج این فاز مطالعه بالینی اعلام و پس از صدور مجوزهای لازم، فاز دوم تست انسانی آغاز خواهد شد.

وی در خصوص خبرهایی مبنی بر درخواست کشورهای خارجی برای خرید این واکسن نیز گفت: تاکنون شرکت‌های دارویی دو کشور عربی برای خرید واکسن «کوو ایران برکت» درخواست رسمی ارائه کرده‌اند.

نیکی ملکی خاطرنشان کرد: پس از پایان موفق مراحل تست انسانی و تولید انبوه واکسن و در صورت رفع کامل نیاز مردم کشورمان، صادرات این واکسن در ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.