نامه فولادسازان به رئیس مجلس/بررسی طرح فولادرا به تعویق بیندازید

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواستار به تعویق افتادن زمان بررسی طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد» شد.

مشروح نامه به این شرح است:

همانطور که مستحضر هستید اکنون صنعت فولاد به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد به طوری که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رشد تولید آن از کمتر از یک میلیون تن در سال به بیش از ۳۲ میلیون تن رسیده است و در حال حاضر ایران با بیشترین نرخ رشد تولید فولاد در سطح دنیا، به عنوان دهمین کشور برتر فولادساز جهان شناخته می‌شود. به همین دلیل همواره و به ویژه در سالیان اخیر مورد تهاجم و تحریم دشمنان این مرز و بوم واقع شده است به طوری که تقریباً تمامی کارخانجات بزرگ فولادی کشور مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌اند.

صنعت فولاد در حال حاضر با بیش از ۲۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۳ میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم، پتانسیل صادرات و ارزآوری بیش از ۶ میلیارد یورو برای کشور را دارد و همچنین در توسعه صنایع پایین دستی نقش مهم و استراتژیک داشته و در بازار سرمایه نیز ۲۳ درصد از ارزش بورس اوراق بهادار و بیش از ۳۰ درصد سود این بازار را به خود اختصاص داده است و لذا مردم و خصوصاً سهامداران عدالت، به عنوان ذینفعان اصلی این شرکت‌ها انتظار حمایت از این صنعت از سوی نمایندگان محترم مجلس را دارند.

مستحضرید که نوسانات و هیجانات مخرب ارزی پیش آمده در سال جاری که بالتبع افزایش مقطعی تقاضا در صنایع پایین دستی و برهم خوردن تعادل در بازار محصولات فولادی را به دنبال داشت، موجب نگرانی نمایندگان محترم مجلس و ارائه طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» گردید حال آنکه روند میان مدت و بلند مدت قیمت فولاد نشان می‌دهد که قیمت محصولات فولادی در داخل کشور در همه بازه‌های زمانی کمتر از سطوح جهانی بوده و اساساً تدوین مقررات برای بازار فولاد بایستی به صورت شناور و خارج از فضای التهابی موقت باشد.

حال که این طرح پس از تصویب کلیات در صحن مجلس، برای اصلاحات لازم در اختیار کمیسیون محترم صنایع و معادن قرار گرفته است، درخواست می‌شود با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم توجه به مسائل متعدد اجرایی و فنی برای تنظیم بازار بیش از ۲۰۰ نوع محصول و در نظر گرفتن ملاحظات بازار فولاد و بازار سرمایه، توسعه صادرات و ارزآوری، حقوق و منافع سهامداران، تأمین مالی پروژه‌های فولادی و توسعه زنجیره فولاد، برنامه‌ریزی جهت تأمین مواد اولیه واحدهای فولادی و همچنین با توجه به انتصاب مدیران جدید کارآزموده و با سابقه در رأس معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، مستدعی است ضمن اعطای مهلت به مسئولین جدید برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار فولاد به گونه‌ای که متضمن منافع مصرف کنندگان نهایی باشد، بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن و صحن علنی مجلس، در شرایط فعلی به تعویق بیفتد تا برنامه‌ها و راهکارهای مسئولین جدید در تعامل با مجلس محترم به نحو مطلوب و مؤثر تهیه گردد و نسخه اصلاح شده طرح مذکور نیز در اختیار تولید کنندگان فولاد قرار گیرد تا با ارائه نقطه نظرات خود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به افزایش غنای محتوایی و اجرایی هرچه بیشتر طرح کمک کرده تا با تصویب یک قانون مؤثر، زمینه توسعه هرچه بیشتر زنجیره فولاد در کنار رفع دغدغه نمایندگان محترم جهت تأمین نیاز داخل فراهم گردد.