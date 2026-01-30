نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد احمدپور در سخنانی، اظهار داشت: در راستای حفظ ثبات بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسی‌های مستمر و گسترده‌ای از واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی اساسی در سطح استان لرستان انجام شد.

وی گفت: این بازرسی‌ها با هدف بررسی موجودی انواع برنج‌های ایرانی و خارجی، روغن‌های خوراکی و همچنین نظارت بر نحوه توزیع و قیمت‌گذاری آن‌ها صورت گرفت.

مدیر بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان،افزود: در این بازدیدها، ضمن بررسی قیمت‌ها و موجودی کالا، نحوه ارائه خدمات به مردم نیز مورد توجه قرار گرفت.

احمدپور، ادامه داد: در مجموع، در این گشت‌ها و بازرسی‌ها، ۱۵ واحد صنفی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و متاسفانه در هفت مورد، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، عدم درج قیمت و کمبود کالا مشاهده شد. متخلفان پس از مستندسازی تخلفات، به مراجع قانونی معرفی شدند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: بازرسی‌های سازمان به صورت مستمر و بدون تعطیلی ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلفی در زمینه عرضه مواد غذایی با جدیت برخورد خواهد شد.