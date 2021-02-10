به گزارش خبرگزاری مهر، در قطعنامه سراسری راهپیمایی خودرویی - موتوری ۲۲ بهمن که توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منتشر شد، تاکید شد: امید به بیگانه داشتن و «مرعوب دشمن شدن» را خطایی بزرگ و نابخشودنی تلقی کرده، با نگاهی واقع‌بینانه بر نیروی بی‌بدیل خویش تکیه می‌کنیم؛ و مسئولین کشور را نیز به این توصیه و فرمان مهم و سرنوشت‌ساز سفارش نموده و هیچ‌گونه سستی و انفعال نسبت به دشمن را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی برنمی‌تابیم.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

قال الله تعالی: وَ مَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسولَهُ وَ الَّذینَ آمَنوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ الغالِبونَ (سوره مائده آیه ۵۶)

ایام‌الله دهه شکوهمند فجر انقلاب اسلامی از نفحات قدسی و غنیمت‌های پر برکت آخرالزمان، یادآور به بار نشستن شجره طیبه ایمان و معنویت پس از ۱۴ قرن است، و به حق، غدیر انقلاب و موعد و میثاق عهدی دوباره برای اهل حق عنوان گرفته است. ۲۲ بهمن، این سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان با دست قدرت الهی و به پرچمداری حضرت حجت، الهام‌بخش تحقق وعده‌های نصرت و ظفر از جانب خدای متعال، از اعظم اعیاد ملی و دینی ما و مایه فخر و مباهات همه مستضعفان و آزادمردان و زنان جهان است که در سراسر عالم به شایستگی پاس داشته می‌شود.

آری! بنیانگذار نستوه و مبارز این انقلاب استوار و شکوهمند اسلامی، به درستی آن را سرآغاز برچیده‌شدن دستگاه ستمگری طاغوت و جلوه‌ای از نهضت پر عظمت حضرت محمد رسول‌الله نامیدند. از این روست که پس از انفجار مهیب در «شرق» عالم، اکنون شاهد افول تمدن منحط «غرب» و بویژه هیمنه پوشالی آمریکا هستیم.

خاتمه یافتن قرن‌ها ظلم و فساد، تبعیض و بی‌عدالتی که از سوی طواغیت دوران بر نسل بشر تحمیل شده است، امید و آرزوی موهوم نیست. جنگ جهانی چهارم در حوزه‌های امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و عقلانیت هم نتوانست هدف استکبارِ درون تهی و مفتضح شده را تأمین کند. آری، حکمرانیِ سایبری خوابی بی تعبیر است که علی‌رغم هیاهوی غول رسانه‌ای آن از جمله در عرصه بیولوژیکی، اگرچه قربانیان بسیاری گرفت؛ ولی محکوم به شکست قطعی است.

ما راهپیمایان یوم‌الله ۲۲ بهمن به نمایندگی از تمام مردم آزاده و حق‌گرای جهان، ضمن تجدید عهد و میثاق با حبل متین انقلاب جهان اسلام، بقیةالله الاعظم، امام زمان و نایبِ عظیم‌الشأن ایشان، امام خامنه‌ای (ادام الله ظله) و نیز تجدید پیمان با پیش قراولان این فتح فرخنده، شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حریم اسلام و اهل بیت و نیز شهدای دفاع ملی بویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دانشمند عزیز هسته‌ای، شهید فخری‌زاده، اعلام می‌داریم:

۱- با همه وجود پاسدار ارزش‌های والای اسلامی و حریم مقدس جمهوری اسلامی بوده، و با صدای رسا و دشمن شکن، التزام عملی خویش را در «تبعیت محض» از محور و مدارِ قدرتِ ایران اسلامی و جهان در بیداری اسلامی، یعنی امام خامنه‌ای (دام ظله) اعلام می‌داریم.

۲- با نصب‌العین قرار دادن نقشه راه ولایت و امت؛ یعنی «بیانیه فاخر و گران‌سنگ گام دوم انقلاب اسلامی»، آمادگی خویش را برای حضور در عرصه‌های هفتگانه جهاد فی سبیل‌الله؛ در میدان‌های علم، معنویت، اقتصاد، سیاست خارجه، مبارزه با فساد و برقراری عدالت، استقلال و مبارزه با سبک زندگی غربی و بسط و گسترش سبک زندگی اسلامی، همچون گذشته اعلام می‌داریم.

۳- ضمن یادآوری به سردمداران کفر و استکبار جهانی، بویژه دولت دمکرات آمریکا نسبت به خطاهای فاحش محاسباتی که از ابتدای شکل‌گیری نهضت عظیم اسلامی تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تا فتنه‌های پی در پی و جنگ‌های ناکام و شکست‌های مفتضحانه‌ای که داشته‌اند، اعلام می‌داریم با عزمی راسخ و پشتکاری جهادگونه و مؤمنانه، در این «نبرد اقتصادی» نیز طعم تلخ شکستی دوباره را به کام دشمن قسم خورده اسلام و میهن اسلامی چشانده، سرعت افول و نابودی و محو نظام سلطه را از اینکه هست نیز تندتر خواهیم کرد.

۴- ما با اعتماد به وعده نصرت الهی، به استقامت همه جانبه در میدان‌های کار و خدمت خالصانه در جهت رفع مشکلات و معضلات گوناگون مردم خداجو، غیور و مقاوم ایران اسلامی ادامه داده، توطئه آمریکا این شیطان بزرگ و فریب‌خوردگان حقیر و غرب‌پرستان داخلی را در «فتنه ایجاد یأس و ناامیدی» به شکست خواهیم کشاند.

۵- امید به بیگانه داشتن و «مرعوب دشمن شدن» را خطایی بزرگ و نابخشودنی تلقی کرده، با نگاهی واقع‌بینانه بر نیروی بی‌بدیل خویش تکیه می‌کنیم؛ و مسئولین کشور را نیز به این توصیه و فرمان مهم و سرنوشت‌ساز سفارش نموده و هیچ‌گونه سستی و انفعال نسبت به دشمن را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی برنمی‌تابیم.

۶- ضمن هشدار به جریان‌ها و نحله‌های داخلی و دعوت به وحدت کلمه و همدلی حول محور ولایت، با تمام قوا برای «ساختن دولت اسلامی» با عزمی راسخ و قلبی بصیر و همتی مضاعف با حضور در انتخابات پیش رو با عبرت از گذشته، زمینه را برای حاکمیت دولت مؤمن کاردان، انقلابی، اهل جهاد و پرتوان فراهم آورده و با حضور مسئولانه و حداکثری خویش، چشم طمع دشمن بویژه شیطان بزرگ آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی را کور خواهیم کرد.

۷- ضمن تقدیر و سپاس از خدمتگزاران صادق نظام اسلامی در هر سه قوه، هشدار می‌دهیم با پرهیز جدی از حاشیه‌سازی‌های کاذب و مضر، دشمن را بر فشار مضاعف و توطئه‌های پی در پی تحریک نکنند و نیز مسئولان امر را به پاکدستی، خدمت خالصانه و مؤثر و همچنین مبارزه همه جانبه با عوامل فساد و اخلال در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی و بویژه در حوزه معیشت ولی‌نعمتان خود توصیه نموده و اعلام می‌داریم هیچ‌گونه «خیانت» و «فتنه» را نخواهیم بخشید.

۸- همانطور که ولی امر مسلمین، رهبر معظم انقلاب فرمودند در جمهوری اسلامی کسی به مهمل‌گویی‌های مدعیان بدون استحقاق گوش نمی‌دهد، موضع قاطع خویش را اینگونه اعلام می‌داریم که سیاست قطعی نظام اسلامی در مورد برجام، «لغو همه تحریم‌ها» توسط آمریکا بوده و پس از راستی‌آزماییِ دقیق در انجام همه تعهدات طرف‌های این معاهده، آن هم در عمل و نه در گفتار و کاغذ، آن‌وقت ما هم به تعهدات برجامی برمی‌گردیم و این ماییم که حق خویش را برای گذاردن شرط همچنان محفوظ می‌دانیم.

۹- تلاش و فداکاری جهادگران عرصه سلامت و مقابله با کرونا و خدمت مومنانه به مردم را ارج نهاده و از نوآوری و ابتکار نخبگان دانشمند کشور در ساخت واکسن مقابله با این ویروس که جلوه‌ای از نبوغ و توانمندی جوانان ایرانی است، حمایت می‌کنیم.

من الله التوفیق و علیه التکلان

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی