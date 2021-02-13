واریز بخش اول مطالبات ناشران نمایشگاه مجازی کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، طبق اطلاعیه‌ای که این‌موسسه امروز شنبه ۲۵ بهمن منتشر کرد، بخش اول مطالبات ناشران حاضر در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به حساب آنها واریز شده است.

به استناد بند ج، ماده ۲ شرایط و ضوابط حضور ناشران در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بخش اول مطالبات به حساب ۱۵۲۳ ناشر واریز شد و مابقی مطالبات پس از تحویل کتاب ها به خریداران واریز خواهد شد. آن‌دسته از ناشرانی که مبلغی به حساب آنها واریز نشده است برای بررسی حساب یا رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت به شعبه مربوطه مراجعه کنند.

مطالبات ناشران شرکت کننده در نمایشگاه مجازی کتاب جیرفت به صورت کامل پرداخت و تسویه حساب شد.

در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از اول تا دهم بهمن ماه با حضور ۱۷۳۲ ناشر داخلی از سراسر کشور در بستر وب برگزار شد، یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵۹۹ نسخه کتاب به ارزش ۶۴۰ میلیارد و ۲۵۸میلیون و ۷۷هزار و ۵۶۸ ریال به فروش رسید.