ارسال لایحه بودجه ۳۰۰۰میلیارد تومانی شهرداری کرمانشاه به شورا شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمور با بیان اینکه بر اساس قانون تا ۳۰ دی ماه فرصت ارائه لایحه بودجه به شورای شهر است، اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط کرونایی فرصت تحویل بودجه تا ۱۵ بهمن تمدید شد و ما پیش از این موعد و در روز ۱۴ بهمن لایحه بودجه را تحویل شورا داده‌ایم.

وی با اشاره به رشد چشمگیر رقم لایحه بودجه سال آینده شهرداری کرمانشاه، افزود: رقم بودجه امسال شهرداری یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال آینده این رقم به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیرکل بودجه شهرداری کرمانشاه در خصوص چرایی این میزان افزایش، تصریح کرد: در هشت ماهه امسال تحقق ۱۱۴ درصدی بودجه را داشتیم و حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردیم و توانایی شهر و شهرداری بیش از این میزان است.

جمور بیان کرد: از طرفی برای سال آینده ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در لایحه بودجه پیشنهاد شده که از این میزان ۲۰۰ میلیارد تومان آن سهم نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و ۵۰۰ میلیارد تومان آن نیز جهت فاز یک پروژه قطار شهری کرمانشاه است.

وی ادامه داد: همچنین برای سال آینده قرار است ۲۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض از سوی دولت جهت تزریق به پروژه قطار شهری دریافت کنیم، البته دریافت این مبلغ منوط به اختصاص همین میزان اعتبار از سوی شهرداری است.

مدیرکل بودجه شهرداری کرمانشاه با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات عمرانی شهر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری، گفت: طبق قانون حداقل ۴۰ درصد بودجه باید به بخش عمرانی و حداکثر ۶۰ درصد به بخش جاری اختصاص یابد، اما در لایحه بودجه بسیار فراتر از این میزان به بحث بودجه عمرانی اختصاص داده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده ۷۱.۵ درصد رقم بودجه به بخش عمرانِ شهر و تنها ۲۸.۵ درصد به بخش هزینه‌های جاری شهرداری اختصاص داده شده است.

جمور قطار شهری کرمانشاه، تقاطع مادر و سپاه و آسفالت معابر شهری را از جمله مهمترین پروژه‌های عمرانی لایحه بودجه سال آینده شهرداری کرمانشاه عنوان و افزود: پروژه آسفالت معابر امسال به صورت جهادی اجرا و سطح بسیاری معابر آسفالت و لکه گیری شد و سال آینده هم با توجه به افزایش قیمت‌ها رقم بیشتری را به بحث آسفالت معابر اختصاص داده‌ایم تا مشکلات شهر در این حوزه رفع شود.