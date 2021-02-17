به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زنده‌روح کرمانی صبح چهارشنبه در جلسه جشنواره ملی «عکس آیات» با اشاره به ارسال یک هزار و ۲۶۶ اثر به دبیرخانه این جشنواره اظهار کرد: ۸۷۳ اثر مربوط به بخش اصلی، ۲۶۶ اثر مربوط به بخش ویژه و ۸۷ اثر مربوط به بخش عکس نوشت است که ۴۰ اثر از کرمان ارسال شده است.

وی از انتخاب آثار نهایی جشنواره تا ۲۸ بهمن خبر داد و افزود: اسامی پذیرفته‌شدگان نیز ۳۰ بهمن ماه اعلام می‌شود.

زنده‌روح کرمانی بیان کرد: نمایشگاه آثار منتخب به صورت آنلاین از ۱۰ تا ۲۵ اسفند برگزار می‌شود.

دبیر هنری دومین جشنواره ملی عکس و عکس‌نوشت آیات با اشاره به اینکه فراخوان این دوره جشنواره مانند دوره قبلی است، افزود: البته موضوع بخش ویژه که متناسب با نیازهای روز مشخص می‌شود، امسال با توجه به فراگیری کرونا «ایثار اجتماعی» در نظر گرفته شده است.

زنده‌روح کرمانی در خصوص بخش «عکس نوشت» گفت: با توجه به فراگیری عکس با نوشته در فضای اجتماعی و تأثیرگذاری دو چندان این مقوله، این بخش برای اولین بار به جشنواره اضافه شد.

وی ادامه داد: اختتامیه دومین جشنواره ملی عکس و عکس‌نوشت آیات اسفند ماه امسال بر اساس دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می‌شود.

دومین جشنواره ملی عکس و عکس‌نوشت آیات با عنوان «قرآن، معنای زندگی» بهمن ماه ۹۹ به میزبانی استان کرمان و دبیری محمدرضا علیزاده احمدآبادی و دبیر هنری، مسعود زنده‌روح کرمانی برگزار می‌شود.