کرونا تاثیری بر بازار شبکه خانگی نداشت/ وابستگی سینما به اکران

محمد نیکبین تهیهکننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژههایی که در دست دارد، گفت: پروژه سینمایی «پازل» همچنان متوقف است تا شرایط مناسبی برای تولید این فیلم فراهم شود و بتوانیم آن را جلوی دوربین ببریم.
وی بیان کرد: باید به جمعبندی مناسبی برسیم و ببینیم میتوانیم این پروژه سینمایی را با حفظ پروتکلهای بهداشتی جلوی دوربین ببریم یا خیر. علاوهبر مشکلی که شیوع ویروس کرونا برای تولید فراهم کرده است، بحث اکران فیلمها در سینماها است. باید دید با توجه به شرایط فعلی یک فیلم بعد از تولید میتواند در سینماها بازدهی اقتصادی داشته باشد یا خیر.
این تهیهکننده سینما تاکید کرد: باید همه موارد را سنجید تا بتوانیم تصمیم نهایی را بگیریم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ادامه داد: تهمینه میلانی به همراه تیم خود مشغول کار روی سناریو یک سریال شبکه نمایش خانگی هستند، این سریال نیز مانند دیگر پروژههای خانم میلانی یک اثر اجتماعی خواهد بود و بعد از پایان مراحل نگارش سناریو و پیش تولید آن را جلوی دوربین میبریم.
نیکبین گفت: البته این را باید بگویم که شبکههای نمایش خانگی بازار خود را دارند و چندان مساله اپیدمی، بازگشت سرمایه در شبکه نمایش خانگی را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
وی توضیح داد: فیلم سینمایی همچنان وابسته به اکران در سینماها است و کار برای بخش خصوصی در چنین شرایطی سخت شده است، به خصوص کسانی که به دنبال بازگشت سرمایه خود هستند، باید بررسی کنند که با چنین شرایطی میتوانند به اکران و بازگشت سرمایه امید داشته باشند یا خیر.
نیک بین در پایان گفت: در حال حاضر بنا به مسائل اپیدمی کرونا، تاریخ و زمان مناسبی را برای تولید پروژههای خود نداریم، فعلاً در حال انتظار هستیم تا ببینیم شرایط چگونه پیش میرود. تا زمان مناسبی را برای کار پیدا کنیم.
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