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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

بانک مرکزی اعلام کرد:

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه ۳۰بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ نرخ هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۱۷۹ ریال و یورو ۵۰ هزار و ۵۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۷۳۱ ریال، کرون سوئد پنج‌هزار و ۴۵ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۹۴۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۰۰ ریال، روپیه هند ۵۷۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۹۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۴۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۸۳ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۴۱۸ ریال و هر ریال عمان ۱۰۹ هزار ۲۳۱ ریال قیمت‌گذاری شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۵۸ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۱۹۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۶۷ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۸ ریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۷۰ ریال، ریال عربستان سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۳۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۲ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۴۳ ریال، کیات میانمار (برمه) ۳۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۹۰۵ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۹۲ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۴۲۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر یوان چین ۶ هزار و ۵۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۴۰۱ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۷ هزار و ۹۹۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۴ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۲۰ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۱۸۸ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۴۹۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۷۶۶ ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار و ۶۸۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا چهار هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5150150

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