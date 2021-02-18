جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ نرخ هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۱۷۹ ریال و یورو ۵۰ هزار و ۵۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۷۳۱ ریال، کرون سوئد پنج‌هزار و ۴۵ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۹۴۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۰۰ ریال، روپیه هند ۵۷۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۹۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۴۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۸۳ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۴۱۸ ریال و هر ریال عمان ۱۰۹ هزار ۲۳۱ ریال قیمت‌گذاری شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۵۸ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۱۹۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۶۷ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۸ ریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۷۰ ریال، ریال عربستان سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۳۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۲ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۴۳ ریال، کیات میانمار (برمه) ۳۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۹۰۵ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۹۲ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۴۲۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر یوان چین ۶ هزار و ۵۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۴۰۱ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۷ هزار و ۹۹۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۴ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۲۰ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۱۸۸ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۴۹۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۷۶۶ ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار و ۶۸۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا چهار هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال قیمت خورد.