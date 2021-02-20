شناسایی ۲۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۴ هزار و ۳۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۵۵۸ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به بستری چهار بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: دو نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و دو نفر نیز در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه حداقل سن بستری شدگان در شبانه روز گذشته ۴۵ و حداکثر سن آنها ۸۶ سال بوده است، ابراز داشت: دو نفر از این افراد اهل شهرستان کاشان و دو نفر اهل شهرستان آران و بیدگل بوده‌اند.

۷۶ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری هستند

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۶ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری هستند، تصریح کرد: ۶۶ مورد از این تعداد در بیمارستان‌های کاشان و ۱۰ نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

مروجی از بستری ۱۷ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منطقه کاشان خبر داد و بیان کرد: ۱۳ نفر از این تعداد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کاشان و چهار نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

وی بیان داشت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان فوت نکرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلای ۲۸ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: با احتساب آمار جدید تعداد کل افراد مبتلا به این ویروس در منطقه کاشان با تست PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۱۴ هزار و ۹۱ مورد افزایش یافت.