نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان به ۳۵۶ درصد جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، مؤسسه بین‌المللی فاینانس اعلام کرد واکنش جهانی به بحران کرونا در سال گذشته بدهی جهانی را به شدت بالا برده و آن را به رکورد تاریخی ۲۸۱ تریلیون دلار رسانده است.

این تحقیق نشان‌دهنده واکنش جهانی به کووید ۱۹ و ارائه مشوق‌های مالی برای مقابله با تأثیرات آن است که ۲۴ تریلیون دلار به بدهی بخش عمومی و خصوصی جهان افزوده است. به این ترتیب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان در سال گذشته ۳۵ درصد جهش کرد و به ۳۵۶ درصد رسید.

در گزارش مؤسسه بین‌المللی فاینانس آمده است: رشد شدید بدهی جهانی در سال گذشته نسبت به رشد بدهی در بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خیلی بیشتر است. در آن سال‌ها افزایش سطح بدهی جهان به ترتیب ۱۰ درصد و ۱۵ درصد بود.

طبق این گزارش مهم‌ترین عامل رشد بدهی جهانی برنامه‌های تشویقی مالی دولت‌ها بوده است. این برنامه‌ها باعث ایجاد حداقل نیمی از این افزایش بدهی بودند. در رده‌های بعد بدهی بانک‌ها، شرکت‌ها و خانوارها به ترتیب ۵.۴ تریلیون دلار، ۳.۹ تریلیون دلار و ۲.۶ تریلیون دلار به کل بدهی جهانی افزود.

مؤسسه بین‌المللی فاینانس تخمین می‌زند تا پایان امسال حداقل ۱۰ تریلیون دلار دیگر به بدهی جهانی افزوده شود.

طبق این گزارش در آمده است تنها ۱۴ کشور از ۳۲ کشور پیشرفته جهان می‌توانند تا سال ۲۰۲۳ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را به شدت کاهش دهند.

در بین کشورهای در حال توسعه ۲۷ کشور از ۶۰ کشور خواهند توانست نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند.