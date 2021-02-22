به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی صبح دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری، درباره آخرین آمار کرونا، بیان کرد: طی یک سال گذشته در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان مجموعاً چهار هزار و ۵۸۱ بیمار کرونایی بستری و ۱۲ هزار و ۶۳۲ نفر نیز به صورت سرپایی شناسایی و مداوا شدند.

وی با بیان اینکه ۸۴ درصد از افراد بستری شده بر اثر کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان با وضعیت عمومی خوب از بیمارستان‌ها مرخص شده‌اند، افزود: طی یک سال گذشته تعداد ۶۷۱ نفر از مبتلایان به کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی سمنان فوت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه در کل کشور شرایط افزایش یابنده را در حوزه کرونا شاهدیم و به ویژه در برخی از استان‌های کشور به دلیل شیوع ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی میزان ابتلاء به این بیماری افزایش یافته است، بیان کرد: در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان موارد ارسال شده برای انجام تست کرونای انگلیسی منفی بوده است.

دانایی با بیان اینکه نداشتن تست کرونای انگلیسی مثبت در استان سمنان به معنای عدم وجود این ویروس جهش یافته در استان نیست، بلکه شاید ما هنوز نتوانستیم این افراد را شناسایی کنیم، تاکید داشت: با شروع طرح شهید سلیمانی در استان سمنان میزان انجام تست کرونا در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان افزایش یافته و به عدد ۸۰۰ تست در هر روز رسیده است.