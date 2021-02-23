کتاب آثار منتخب دوسالانه «عکس نور» رونمایی شد/ برپایی نمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، مراسم رونمایی از کتاب آثار منتخب دوسالانه «عکس نور» روز گذشته ۴ اسفندماه با حضور جواد جمیری جانشین سازمان بسیج هنرمندان کشور، کمال الدین شاهرخ رئیس انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان کشور و جمعی از پیشکسوتان عکاسی در گالری «خانه» حوزه هنری برگزار شد.

این دوسالانه با دبیری کمال الدین شاهرخ از سوی انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان و با حمایت مؤسسه فرهنگی هنری رزمندگان با محوریت ظرفیت‌ها و فرصت‌های استانی و تلاش جدی بر رفع معضلات، آسیب‌ها و تهدیدات استان‌های سراسر کشور برگزار شده بود.

کتاب این جشنواره با کوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده شد اما رونمایی آن به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد. همچنین نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره نیز تا پایان هفته در گالری حوزه هنری دایر است.

در این مراسم، کمال الدین شاهرخ مسئول انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه تلاش فرهنگ اسلامی همیشه ساختن انسان نیک بوده است، گفت: اساس فرهنگ دینی ساختن انسان هنرمند بوده و انقلاب اسلامی متأثر از این فرهنگ است. تلاشگران انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر افرادی هستند که با بصیرت، دانش افزایی، سعی و تلاش مسیر کمال را با شایستگی طی می‌کنند و آثار فاخر و ماندگاری از خود به یادگار می‌گذارند.

رئیس انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه چهارمین دو سالانه عکس نور این فرصت را فراهم کرد تا بارقه‌های امید در هنرمندان عکاس ایجاد شود، تصریح کرد: در این دو سالانه شاهد خلق و تولید آثار ارزشمند عکاسان علاقه مند کشورمان بودیم.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته دو سالانه عکس نور فراز و نشیب‌هایی داشتیم، اما به مرور زمان مسیر برای ما هموار تر شد، در این دو سالانه عکاسان در حوزه‌های مختلف عکس‌ها را به صورت مجموعه ارائه دادند به همین دلیل، اولین جشنواره‌ای بود که ما در کنار هر عکاسی توانستیم استاد راهنمایی قرار دهیم تا به راهنمایی عکاسان بپردازند و مسیر را برای عکاسان مشخص کنند تا بتوانند در ذیل موضوعات انتخاب شده تولیدات بهتری داشته باشند.

شاهرخ بیان کرد: ۳۱ استان کشور درگیر دو سالانه عکس نور با محوریت موارد مذکور شدند و در دو بخش عکاسان ویژه و آزاد کارهای خود را دنبال کردند که عکاسان ویژه جز بسیجیان ما محسوب می‌شدند و عکاسان آزاد هم هنرمندان خارج از بسیج هنرمندان محسوب می‌شدند.

رئیس انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان کشور همچنین گفت: به دلیل اینکه این دوسالانه اولین دو سالانه‌ای بود که ما به صورت مجموعه‌ای کار را برگزار کردیم با ضعف‌هایی روبرو بودیم که امیدواریم در دوره‌های بعد با کمک دوستان مشکلات را بر طرف کنیم.

پس از سخنان شاهرخ از هاشم عرفان منش عکاس هنرمند بسیجی اهل شیراز به دلیل جان فشانی در به تصویر کشیدن جهاد عظیم مدافعان سلامت تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر به وی اعطا شد.