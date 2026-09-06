  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

عبدالهی: اصراری بر غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها نباشد

عبدالهی: اصراری بر غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها نباشد

بیرجند- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در محیط‌های آموزشی و اجتماعی گفت: نباید بدون ضرورت، آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها را کنار گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبدالهی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه علل و عوامل منتهی به خودکشی در میان اقشار مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های مسئول بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مؤثر برای کاهش این آسیب اجتماعی تأکید کردند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از نظر میزان خودکشی در مقایسه با سایر نقاط کشور از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است، افزود: با وجود پایین بودن این آمار، همین میزان نیز قابل پذیرش نیست و تلاش مجموعه دستگاه‌های مسئول بر این است که موارد خودکشی و سایر آسیب‌های اجتماعی مرتبط به حداقل ممکن برسد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی یکی از موضوعات مورد توجه در این جلسه را غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال تحصیلی جدید، تأکید شد که والدین و نظام آموزشی اصراری بر غیرحضوری بودن مدارس و دانشگاه‌ها نداشته باشند.

عبدالهی ادامه داد: حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در محیط‌های آموزشی و ارتباط مستقیم آنان با خانواده، همسالان و محیط اجتماعی می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: دادگستری استان نیز در کنار سایر اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم، تمام تلاش خود را برای کاهش خودکشی و دیگر آسیب‌های اجتماعی به کار خواهد گرفت تا این موارد به حداقل ممکن برسد.

کد مطلب 6939103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها